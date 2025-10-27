フリーの青木源太アナウンサー（42）が27日、カンテレ「旬感LIVE とれたてっ！」で、トランプ大統領に対する日本でのセキュリティー体制について語った。

この日番組では、元カンテレでフリーの坂元龍斗アナウンサーが、トランプ大統領の来日を控え厳戒態勢のアメリカ大使館前から中継を行った。アメリカ大統領専用車“ビースト”について、坂元アナは「30台ぐらい車列を組んで、その中に電波を妨害する車両があるっていう話を、もともと聞いたことがあって」と明かした。

そして前回来日時のエピソードを披露。坂元アナは「当時関西テレビのカメラマンが取材をしながら車列を待っていて、映像を本社に電送しながら撮影をしていた」と回想。「その車列が通った時に、送ってる映像がバコーンって急に落ちて、真っ黒な画面になった」と振り返った。

当時の心境を「日本国内だとなかなか感じることがありませんけど、覇権国家、セキュリティーの面も含めて凄いと感じたことを、共同会見より実はそっちのほうが覚えていたりします」とぶっちゃけると、青木アナは「車列まで本国から持ってくるのはやっぱりアメリカ。私もバイデン前大統領の車列を見に行ったことがありますが、近所の人もみんな見てました」と切り出した。

続けて「電波妨害車は、SUVの大きい車の上にアンテナが付いてる」と解説。「あと救急車も持って来ていて、一説によると輸血用の血液も常に一緒に運んでいるという話も」と伝えたが、「あと羽田に降り立つエアフォースワンも」と、アメリカ大統領専用機について話し始めた。

しかし「“空飛ぶ執務室”って言われていて、戦争の指揮までできるような飛行機」と説明したところで「私ちょっと飛行機が好きなので言いますけど」と断り、「ボーイング747って通称ジャンボ。1970年代に開発された名機で、全日空もJALも747はもう運航してない。だから航空機ファンにとっても747が見られるって珍しいんです」と熱く語っていた。