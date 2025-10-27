清春 2026年に全18公演のツアー「余る程に楽園」開催
デビュー30周年記念での黒夢再始動と並行して、昨年から今年にかけては約100公演というツアーを行う清春が2026年の新たなツアー「余る程に楽園」を発表した。
清春は近年では自身の活動においてしばらく訪れていなかった各地方への再訪を実現させている。これはこの数年の活動がこれまでの自身のキャリアを総括するフェーズに入っていることを具体的に指すものなのだという。その意図の有無に関わらずとも、デビュー30年を過ぎてなお、恐るべき本数のツアーを続行させる清春から目が離せない。
清春 TOUR 天使ノ詩2026
「余る程に楽園」
02/09 恵比寿LIQUIDROOM
02/28 新宿THEATER MILANO-Za
03/01 新宿THEATER MILANO-Za
03/28 滋賀U★STONE
03/29 滋賀U★STONE
04/05 Zepp Shinjuku (TOKYO)
04/11 広島LIVE VANQUISH
04/12 米子AZTiC laughs
04/24 名古屋BOTTOMLINE
04/25 浜松Live House 窓枠
05/04 金沢EIGHTHALL
05/14 SUPERNOVA KAWASAKI
05/15 SUPERNOVA KAWASAKI
05/29 名古屋Electric Lady Land
05/30 名古屋Electric Lady Land
06/06 神戸Harbor Studio
06/07 大阪GORILLA HALL
06/14 Zepp Shinjuku (TOKYO)
■12/02(火)12:00〜
ローソンチケットプレリクエスト開始
＜リリース情報＞
CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX
2025年02月09日に東京ガーデンシアターにて行われた、黒夢10年ぶりの復活ライブ『CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX』を収録したBlu-ray（2仕様／初回限定盤・通常盤）が絶賛発売中。「少年」「Like@Angel」他、当日演奏された全21曲を収録。
＜商品概要＞
■タイトル：CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX【初回限定盤】
■発売日：2025年09月03日
■品番：YCXW10035〜6
■形態：Blu-ray2枚
■仕様：スリーブ入りデジパック（見開き2面トレイ）
■定価：12100円（税抜11000円）
■商品紹介ページ：https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1193
【収録内容】
■Disc.1（Blu-ray）
CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX TOKYO GARDEN THEATER 2025.02.09
全21曲収録
■Disc.2（Blu-ray） ※初回限定盤特典ディスク
“CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX” to “Zepp TOUR CORKSCREW”
■タイトル：CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX【通常盤】
■発売日：2025年09月03日
■品番：YCXW10037
■形態：Blu-ray
■定価：8800円（税抜8000円）
■商品紹介ページ：https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1194
【収録内容】
※【初回限定盤】Disc.1と内容共通
SADS ライブBlu-ray 『SADS 1999-2003「SAD ASIAN DEAD STAR」』
https://ymh.jp/sads ※通販限定販売
■清春『ETERNAL』
■清春『ETERNAL』
＜配信リンク＞ https://kiyoharu.lnk.to/eternal
＜清春プロフィール＞
1994年、⿊夢としてメジャーデビュー。その独創性溢れるパフォーマンスとメッセージ性の強い楽曲で⼈気を博すも、その絶頂の最中、わずか4年間で突然の無期限活動休⽌を発表。
1999年、sadsを結成し、2000年TBS系ドラマ『池袋ウエストゲートパーク』の主題歌「忘却の空」が⼤ヒット。同曲を収録したアルバム『BABYLON』はオリコン１位を記録。
2003年、DVDシングル『オーロラ』で清春としてデビュー。2004年『DAVID BOWIE A REALITY TOUR』⼤阪公演にオープニングアクトとして出演。2020年10⽉には⾃叙伝『清春』を発刊。
2024年03⽉、ヤマハミュージックコミュニケーションズ移籍第⼀弾オリジナルアルバムをリリース。
同年、デビュー30周年を記念した60本超におよぶロングツアー「debut 30th anniversary year TOUR 天使ノ詩『NEVER END EXTRA』」を約1年にわたり実施。約20年ぶりに初期メンバーを迎えたSADSの限定復活を経て、2025年02月に10年振りの復活を果たした⿊夢は本・追加公演を合わせて17,000⼈を動員。同07月より「黒夢 Zepp TOUR CORKSCREW 2025」（全10公演）を全国主要都市にて実施、09月にはライブBlu-ray『黒夢 CORKSCREW A GO GO! SAINT MY FAKE STAR』をリリース。
現在、「TOUR 2025 天使ノ詩『LOCAL APPLAUSE PART2』」を実施中。黒夢「CORKSCREW 2025 追加公演」（2026年02月16日（月）・17日（火）＠Zepp HANEDA）も発表されている。
清春Official web site https://kiyoharu.tokyo/?lang=en
黒夢Official web site https://kuroyume.info/
