◇卓球 WTTチャンピオンズ モンペリエ(10月28日〜11月2日、フランス)

卓球「WTTチャンピオンズ モンペリエ」が28日から開幕。27日までに女子シングルスのドローが発表されました。

中国勢は世界ランク3の陳幸同選手や蒯曼選手、王芸迪選手らがエントリー。日本勢女子は5選手が出場します。

第5シードに入った張本美和選手は、1回戦で開催地フランスのジア ナンユアン選手と激突。張本選手は26日まで行われた「WTTスターコンテンダー ロンドン」で平野美宇選手、橋本帆乃香選手、早田ひな選手らを破り、優勝を飾っています。

その大会で張本選手に敗れ準優勝だった早田ひな選手は、初戦からいきなり王芸迪選手と対戦。国際大会は過去2勝3敗、今年3月に1度だけ戦い、1-3で敗れています。

第8シードの大藤沙月選手はシンガポールのゾン ジエン選手と対戦。カットマンの橋本選手はオーストラリアのリウ ヤンズ-選手と戦い、勝つと日本人対決となります。

第7シードの伊藤美誠選手は、初戦でルーマニアのサマラ選手と対戦。過去国際大会2戦2勝の相手と戦います。

大会初日は伊藤選手と橋本選手が初戦を予定しています。