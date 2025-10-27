日本テレビは27日、東京・汐留の同局で定例社長会見を開催。同局のバラエティー番組「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）でおなじみの元棋士で投資家・桐谷広人さん（75）が他局の番組への出演を禁じられていると告白したことに言及した。

桐谷さんが14日に自身のX（旧ツイッター）で「夜ふかしに出て、他のバラエティは出演禁止になりました（いろいろ出ると視聴率が落ちるとのことで）」と明かし、話題になった。

また、同局「ヒルナンデス！」に不定期で出演していた料理研究者のリュウジ氏も、「ヒルナンデス！」に出演していない週にフジテレビ「ノンストップ！」に出演したところ、「ヒルナンデス！」からオファーがこなくなったことを明かした。

岡部知智洋執行役員は「そのおふたりに関してもそれぞれ出演者によって都度検討させていただいております。今後もケースバイケースで番組ごとに対応していきたいと考えております」とコメント。「同時間帯の番組に出る場合、ファンの方がどちらを見ればいいのかということもある。必ずしも出ないでほしいということではない。ケースバイケースで判断してご相談させていただいています」とした。