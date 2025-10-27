ＤｅＮＡは２７日、神奈川県内の青学大相模原キャンパスで、ドラフト会議で１位指名した青学大・小田康一郎内野手の指名あいさつを行い、相川亮二監督がサプライズ訪問した。

新監督の電撃登場に、小田は感激。指揮官は「僕に負けない、いい笑顔を持っている」と和ませつつ、「表情や目に人間性が出ると僕は思っているので、すごく前向きな選手なんだろうと思いました」と第一印象から引きつけられた様子だった。

小田は１７３センチ、８５キロと小柄な体格ながら、卓越したバットコントロールとパワーあふれる長打力を誇る強打者。同じ青学大ＯＢの吉田正尚（米大リーグ・レッドソックス）をほうふつさせる風格を漂わせており、「キャッチャーとしてバッターのことを見る視線で言うと、素晴らしい体の使い方、バットの振り方をしているなというのは感じる」と相川監督。「吉田選手のような、超えるような選手になれるセンスを持っていると思います」と期待を寄せた。

指揮官は起用プランについても披露。「今の日本で言うと３、４、５番っていうところになるんでしょうけど、僕はもういいバッターはいっぱい打席に立ってほしいという思いがあるので、とにかく前の方で打ってくれるような選手になってくれれば」と上位打線を任せたい青写真も描いた。

小田は「三冠王っていうところを目標に頑張りたい」と大きな夢を口にした。大学時代は主に一塁を守ったが、三塁、二塁、遊撃もこなせるといい、「チームが困った時にそこに入れる選手というのは使いやすいと思うので、そういう選手になるために頑張っている」と意識の高さものぞかせた。