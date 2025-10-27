湖池屋、オンラインショップ限定「湖池屋揚げたて直送便」から「秋の揚げたて直送便 柚子香る出汁」期間限定で販売/累計900万食を突破した人気シリーズ

湖池屋は、オンラインショップ限定商品「湖池屋揚げたて直送便」シリーズより、期間限定で「秋の揚げたて直送便 柚子香る出汁」の受注販売を開始する。受注期間は、2025年10月27日から11月4日までとしている。

「湖池屋揚げたて直送便」は、“できたてのポテトチップス”の美味しさを届けたいという思いから、2015年に販売を開始した。

国産じゃがいもを100%使用し、工場生産から3日以内に出荷して揚げたての美味しさを提供。油っぽさがなく、じゃがいも本来のうま味を感じられ、また袋を開けた瞬間に揚げたてのポテトチップスの香りを楽しめるという。

オンラインショップだけで販売している限定商品ながら、2025年8月時点で累計販売数は900万食を超えた。

今回は、25年3月に発売した「春の工場直送便 ポテトチップス 桜えび仕立て」、同年7月に発売した「夏の工場直送便 ポテトチップス 海苔と本わさび」に続く、季節限定品として展開する。

◆季節限定「秋の揚げたて直送便 柚子香る出汁」

じゃがいも本来のうま味を楽しめるよう、鰹と昆布の出汁に柚子がふわりと香る、優しい味わいに仕上げた。また、別添えで「桜えびトッピング」を付けており、ポテトチップスの上にのせて食べたり、砕いて全体に振りかけたりと味の変化も楽しめる。

「秋の揚げたて直送便 柚子香る出汁」イメージ

湖池屋オンラインショップでは、6袋セットの1箱単位で販売する。1袋の内容量は75g。商品概要は以下の通り。なおオンラインショップでは、「お酒などと一緒に、お楽しみください。」とコメントしている。

「秋の揚げたて直送便 柚子香る出汁」

【商品概要】

■商品名/内容量

「秋の揚げたて直送便 柚子香る出汁」6袋セット(1袋75g)

※「桜えびトッピング」6袋付き(1袋1.5g)

■価格

税込1,980円(1箱)

※送料別

■湖池屋オンラインショップの受注期間

2025年10月27日 12時〜11月4日 17時まで

