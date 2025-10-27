「チームとしての守備力がもう一つ固まっていない」日本ハムが来季優勝を目指すために必要なピースは？ 近鉄OB佐野慈紀氏の考察
新庄監督は就任4年で確実にチームを強くした(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext
野球評論家の佐野慈紀氏が現在の野球界を独自の視点で考察する「シゲキ的球論」、今回は日本ハムファイターズの来季に焦点を当てた。
レギュラーシーズンはソフトバンクホークスに競り負け2位、CSファイナルステージは追い詰められてから3連勝で逆王手をかけるなど、最後まで野球ファンを楽しませた。
新庄監督の就任5年目となる来季は、今季もシーズン83勝まで積み上げながら、首位のソフトバンクにあと一歩手が届かなかったことで、ぶっちぎり独走優勝を目標として掲げるが、そのために必要なピースは何なのか。佐野氏は「ズバリ守備力ですね」と指摘する。
現役時代は球界屈指の守備力で知られ、日本ハム監督就任以降も守備力強化を進める日本ハムだが佐野氏は「まだ、完成されていないんですよね。全体的なもの。チームとしての守備力がもう1つ固まっていない」と見る。
「打撃はある程度固まってきました。ただ、CSも結局はレイエスが爆発してくれたから健闘しましたが、打線は水物といいますから。その裏で守備力を向上させていかないと。試合を見ているとちょっとしたポカがあるんですよね」と続けた。実際に打撃では着実に進化を果たしている清宮幸太郎も一、三塁で今季は14失策を記録している。
今季チーム本塁打はリーグトップの「129」本塁打を誇り、打点もリーグトップのソフトバンクにわずか4点差の「529」打点まで積み上げ、超強力打線を形成した。
32本塁打、90打点で打撃二冠に輝いた主砲、フランミル・レイエスを筆頭に2桁本塁打をマークした選手は5人。清宮幸太郎（12本塁打）、万波中正（20本塁打）、郡司裕也（10本塁打）、水谷瞬（12本塁打）など打撃に強みのある選手がチームを盛り立てた。
一方でチーム失策はリーグ5位の「73」失策を記録。投打に強みを見せる一方で、「守備でのチャレンジが少ない。そういうところをレベルアップしていかなくてはいけない」と佐野氏はコメント。「守備というのはアグレッシブに行かないとレベルアップできないものなんです。そういうところが物足りないと思っています」とチームに足りないピースであると見る。
今季キャリアハイの8勝をマークした達孝太など若手の伸び盛りの投手を多く抱えるチームにおいては、守備力を高めれば、さらに勝利の上積みも期待できそうだ。
新庄監督就任以降の4年で着実にチーム強化につながっているのは多くの人が認めるところ。目指す頂まで、どのように歩みを進めていくか。来季の新庄ハムの戦いぶりも大きく注目を集めていきそうだ。
【さの・しげき】
1968年4月30日生まれ。愛媛県出身。1991年に近鉄バファローズ（当時）に入団。卓越したコントロールを武器に中継ぎ投手の筆頭格として活躍。中継ぎ投手としては初の1億円プレーヤーとなる。近年は糖尿病の影響により右腕を切断。著書「右腕を失った野球人」では様々な思いをつづっている。