新しいビジネスを成功させるには何が重要か。福厳寺住職の大愚元勝さんは「実業家としての私のモットーは『思いついたらすぐに小さくテストして、細々と改善しながら完成度の高い商品・サービスを目指す』ことだ・心配事を“先取り”せず、『数打つ』ことが望ましい」という――。

※本稿は、大愚元勝『仕事も人間関係もうまくいく離れる力』（三笠書房）の一部を再編集したものです。

■成功体験から離れるための“三錠の治療薬”

一度うまくいったからといって、次もうまくいくかというと、そうではありません。同じ方法がいつまでも通用するほど、ビジネスは甘くはありません。

それなのに「うまくいかないはずはない」と成功体験を引きずっていると、何度も似たような失敗を繰り返すことになります。

しかも失敗するたびにショックを受けて、頭の中に「なぜだ、なぜだ」という不毛な考えがぐるぐる回るでしょう。

仏教には、そうならないようにするための“三錠の治療薬”ともいうべき教えがあります。それは、「諸行無常」「諸法無我」「一切皆苦」です。

噛み砕くと、「諸行無常」は、「いいことも、悪いことも、いつまでも続かない。すべては一瞬一瞬で変化する」こと。

「諸法無我」は、「ご縁」のところで触れたように、「すべての存在は関係性の中で成り立っている。『私』という自我にも実体はない」ということです。

「一切皆苦」は、これも前述したように、「世の中や人生は自分の思い通りにはならない」ことを意味します。

これら三つの教えに沿って考えれば、

「前にうまくいったからといって、次もうまくいくとは限らない」

ということがわかりますよね？

そう認識したなら、「前はたまたまうまくいっただけ。そんな“たまたまの成功体験”など頼りにならない」くらいに考えて、何があろうとも気持ちを常にいまに集中すればいいのです。

■「うまくいかない」ことを前提に行動

ぜひ“心の救急箱”にこの“三錠の治療薬”を常備しておいてください。成功体験に引きずられそうになったとき、都合のいい考え方を一発で断ち切ることができます。

私自身はいつも「うまくいかない」ことを前提に、行動しています。

なぜか。そうすると現実にうまくいかなかったときに、あまりショックを受けずにすみます。そのほうが、「やっぱりうまくいかなかったなあ。どこを改善すればいいだろう」と、すぐに前を向けます。

しかも早期に「うまくいかなかった理由」がわかるので、傷が浅いうちに修正を加えていけます。大幅な修正が不要になり、結果的にスピーディに仕事が進みます。

こうして「うまくいかない」ことを前提にすると、“うまくいかない耐性”ができるのでしょう、失敗が失敗ですらなくなります。意識が失敗から自然と離れていくのです。

その結果として、うまくいかないことへのおそれのようなものが小さくなり、思考を「うまくいくにはどうするか」という方向に持っていきやすいような気がします。

■新規事業に挑むときは、「三年間はテスト期間」

私が実業家として、新規事業に挑むときは、「三年間はテスト期間」ととらえています。

そのほうが「こうすればいいかな」「こうしたほうがうまくいくかな」「うまくいかなさそうだけど、ちょっとやってみようかな」と、気楽に試行錯誤することができるからです。

そうしてトラブルが生じたら手を加える、方向性がまずいと気づいたら軌道修正をする、売り上げが上がらないようなら発想を転換してみるなど、さまざまな手を打つのです。それでうまくいったら、本格的に始動させる、という感じです。

このように新しい試みを「テスト」ととらえると、気軽に挑戦できることに加えて、もう一つ、大きなメリットがあります。

それは、「うまくいかなかったらどうしよう」と意味なく心配を続ける状態から離れられることです。

それにより、時間の無駄と、“心配ストレス”が大幅に減ります。

そもそも「どうしよう、どうしよう」と考え続けるのは、挑戦にとって一番のリスクです。何も行動しないまま、あっという間に時間が過ぎてしまうからです。

自分が「これ、おもしろいな。やってみようかな」と思いついたことは、だいたいほかにも似たようなことを考えている人がいるもの。「どうしよう」「うまくいくかな？」と迷っていると、先を越されてしまう可能性が大きいのです。

だから「思いついたら、即、テスト」「下手な鉄砲も数打てば当たる」よろしく、心配事を“先取り”せず、「数打つ」ことが望ましいでしょう。

■思いついたら、即、小さなテストを数打つ

じつは苦い経験があります。

20年ほど前、私がまだ整体院の事業に関わっていたときのこと。社員に「寝返りを打てる枕を開発してみよう」と提案・指示しました。ただ当時はみんな忙しくて、テストを後回しにせざるをえませんでした。

そうこうしているうちに、他社が同じコンセプトの枕を売り出してしまったのです。それが大ヒットし、いまではロングセラー商品になっています。「残念だったなあ」と思いましたが、それを教訓として生かそうと思いました。

以来ずっと、「新しいアイデアを思いついたら、すぐテストする」ことを心がけています。

大愚元勝『仕事も人間関係もうまくいく離れる力』（三笠書房）

たとえば「頭痛を抑える枕」は、頭痛に苦しむ患者さんが多かったことから発想。時を移さず開発し、テストを繰り返して短期間で販売にこぎ着けました。

折しもコロナ禍が発生。“巣ごもり生活”により体調不良になる人が増えたこともあって、売り上げが急拡大しました。

「思いついたらすぐに小さくテストして、細々と改善しながら完成度の高い商品・サービスを目指す」

これが実業家としての、私のモットーです。

その結果、うまくいけば、どんどんスケールアップし、大きなビジネスに育て上げていく、そういうやり方です。

振り返れば、「大愚和尚の一問一答」も最初は何かつらい思い、苦しい思いをしている人のお役に立てば――と「ホームビデオで撮影してYouTubeにアップする」というところからはじまりました。

それがいまや、小さな変化、進化を重ねながら、また登録者数を増やしながら、大きく成長し続けています。

いまはビジネス環境が目まぐるしく変わる時代ですから、スピードが求められます。とくに新しい挑戦については、心配の「先取り」から離れましょう。「思いついたら、即、小さなテストを数打つ」方式が望ましいかと思います。

大愚 元勝（たいぐ・げんしょう）

佛心宗大叢山福厳寺住職、（株）慈光グループ代表

空手家、セラピスト、社長、作家など複数の顔を持ち「僧にあらず俗にあらず」を体現する異色の僧侶。僧名は大愚（大バカ者＝何にもとらわれない自由な境地に達した者の意）。YouTube「大愚和尚の一問一答」はチャンネル登録者数57万人、1.3億回再生された超人気番組。著書に『苦しみの手放し方』（ダイヤモンド社）、『最後にあなたを救う禅語』（扶桑社）、『思いを手放すことば』（KADOKAWA）、『自分という壁』（アスコム）、『愚恋に説法: 恋の病に効く30の処方箋』（小学館）などがある。

（佛心宗大叢山福厳寺住職、（株）慈光グループ代表 大愚 元勝）