【東京国際映画祭】佐野晶哉、黒のシックなスーツで登壇 抜群のスタイルを発揮
Aぇ! groupの佐野晶哉が27日、東京ミッドタウン日比谷で行われた『第38回東京国際映画祭（TIFF）』のレッドカーペットに登場した。
【写真】ハートをつくりキュートな笑顔も！黒のシックなスーツ姿の佐野晶哉
アニメーション部門に出品された『トリツカレ男』に主演する佐野が高橋渉監督（※高＝はしごだか）、俳優の柿澤勇人とともにステージに登壇した。黒のシックなスーツ姿で抜群のスタイルを発揮した佐野は笑顔で客席に手を振った。
TIFFは世界から監督や俳優、映画関係者などが集まるアジア最大級の国際映画祭。きょう27日から11月5日まで開催され、上映・出品作品数は184本となる。
162メートルのレッドカーペットには、ナビゲーターの瀧内公美、コンペティション審査委員の斎藤工、オープニング作品を飾る『てっぺんの向こうにあなたがいる』に出演する吉永小百合やのんをはじめ、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）、北川景子、芳根京子、高橋海人（King ＆ Prince）、柴咲コウ、満島ひかり、鈴木京香、川口春奈、GENERATIONS、池田エライザ、吉井和哉など270人（予定）のゲストが参加する。
