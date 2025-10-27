39歳ミルナーが21歳年下にアシスト！ プレミア史上最大の年齢差記録に
ブライトンに所属する元イングランド代表MFジェイムズ・ミルナーが新記録を樹立した。
ブライトンは25日に行われたプレミアリーグ第9節でマンチェスター・ユナイテッドと対戦し、4−2で敗れて公式戦6試合ぶりの黒星を喫した。
しかし、この試合に59分から途中出場したミルナーは、コーナーキックのキッカーを務めて、90＋2分にチャラランポス・コストゥラスのヘディング弾を演出。データサイト『OPTA』によると、39歳のミルナーが18歳のコストゥラスのゴールをアシストしたことで、21歳146日差というプレミアリーグ史上チームメイトのゴールをアシストした選手間の年齢差が最大記録になったようだ。
また、2002年11月にプレミアリーグデビューを果たしたミルナーは、同デビュー後に生まれた選手にアシストを記録したプレミアリーグ史上初の選手にもなったという。なお、コストゥラスが生まれた2007年5月時点ですでにミルナーは138試合に出場していた模様で、異例の出来事であることが伝えられている。
