「トルコでもっとクレイジーな出来事を経験した」日本代表２人と共に戦うファン・ペルシ監督、天王山前の異例事態に動じず「理想的ではないが…」
現地10月26日に開催されたオランダリーグ第10節で、上田綺世と渡辺剛を擁する首位のフェイエノールトが、勝点３で２位のPSVと本拠地デ・カイプで対戦。両日本代表は揃ってフル出場したなか、２−３で首位攻防戦を落とし、今季リーグ戦初黒星を喫した。
大注目のビッグマッチでまず注目を集めたのは、選手入場時に撒かれた度を超えた紙吹雪だ。ピッチ上が白くなるほどの量で清掃を余儀なくされ、定刻でのキックオフが不可能に。15分遅れでスタートしたのだが、試合が始まってもピッチ上は紙吹雪だらけだった。
現地メディア『AD』によれば、フェイエノールトを率いるロビン・ファン・ペルシ監督は、この異例の事態について「私はトルコ（フェネルバフチェ）で数年間プレーしたことがあり、もっとクレイジーな出来事を経験した。理想的とは言えないが、起こり得る事態だ。影響があったとすれば、それは両チームに等しく及んだ」と考えを伝えた。
また、敵将のペテル・ボシュは、応急処置的に紙吹雪を除去した判断を支持。「私でさえ、ダグアウト付近で滑った。選手たちのスパイクに紙が詰まってしまった」と語った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】これじゃ試合を始められない…衝撃の光景
大注目のビッグマッチでまず注目を集めたのは、選手入場時に撒かれた度を超えた紙吹雪だ。ピッチ上が白くなるほどの量で清掃を余儀なくされ、定刻でのキックオフが不可能に。15分遅れでスタートしたのだが、試合が始まってもピッチ上は紙吹雪だらけだった。
現地メディア『AD』によれば、フェイエノールトを率いるロビン・ファン・ペルシ監督は、この異例の事態について「私はトルコ（フェネルバフチェ）で数年間プレーしたことがあり、もっとクレイジーな出来事を経験した。理想的とは言えないが、起こり得る事態だ。影響があったとすれば、それは両チームに等しく及んだ」と考えを伝えた。
また、敵将のペテル・ボシュは、応急処置的に紙吹雪を除去した判断を支持。「私でさえ、ダグアウト付近で滑った。選手たちのスパイクに紙が詰まってしまった」と語った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】これじゃ試合を始められない…衝撃の光景