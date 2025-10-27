食事で幸福を感じるにはどうすればいいか。医師の山下明子さんは「私たち日本人は食事の『快楽中毒』に陥っており、食事の本来の意味を見失っている可能性が高い。ただの『快楽』や『義務』として食事をするのではなく、食を通じて、人とのつながりを感じることが『食べる瞑想』の第一歩だ」という――。

※本稿は、山下明子『食べる瞑想』（三笠書房）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／DmitryBairachnyi ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／DmitryBairachnyi

■日本人が食事の「快楽中毒」に陥り見失ったもの

「あー、お腹減った！」

お腹がぺこぺこのとき、食事にありつけると最高の幸せを感じますよね。これは、人間に備わっている脳の仕組みが深く関わっています。

食事をすると、脳の「報酬系システム」が活性化します。これは快感や満足感を感じさせる脳の広大なネットワークで、このシステムのおかげで、私たちは「食べる」という根源的な欲求を感じ、大きな喜びを得られるようにできています。

さらに、ただお腹が満たされるだけでなく、食べ物を「美味しい」と感じたとき、この報酬系システムは一層強く反応します。脳が「これはいい！」と興奮するため、より強い快楽に包まれるわけです。

そして、この快楽に依存しすぎてしまっているのが、現代人の特徴です。

食事に「快楽」を求め、食べることが「義務」となり、食事そのものを心から楽しめなくなっています。

特に日本人は、「食べる快楽」への依存が強い傾向にあります。

株式会社TENGAが2019年に実施した「マスターベーション世界調査」の結果を見てみると、日本人は他国と比べて、圧倒的に「美味しいものを食べる」ことを快いと感じる傾向にあることがわかります（図版参照）。

出典＝山下明子『食べる瞑想』（三笠書房）

つまり、私たち日本人は食事の「快楽中毒」に陥っており、食事の本来の意味を見失っている可能性が高いのです。

■「快楽」ではなく「幸福」のための食事

「イライラしたから、美味しいものをやけ食いする」

「仕事が残っているから、とにかく急いで食事をすませる」

このような食べ方、とてももったいないと思いませんか？

ただの「快楽」や「義務」として食事をしないでほしいのです。

快楽と幸福はしばしば混同されますが、まったくの別物です。

快楽は、なんらかの刺激によってドーパミンが分泌されて感じるもの。その感覚が消えるとドーパミンの分泌量は下がり、快楽はすぐに消えてしまいます。

一方で幸福は、セロトニンやオキシトシンが分泌されている状態です。心が満たされたように感じられ、その感覚はドーパミンの快楽よりも長続きします。たしかに、「一時的な快楽」とは言いますが、「一時的な幸福」とは言いませんよね。

そして、本書のテーマである「食べる瞑想」はまさに、「食事に快楽を見出す」のではなく、「食事で幸福を感じる」ためのものなのです。

■食を通じて、人とのつながりを感じる

では、食事における「幸福」とはなんでしょうか。

それは、単に食べる行為だけではなく、食事そのものに関するあらゆる幸福を指します。

例えば、あなたが幼い頃に大切な人と過ごした幸せなひとときを、いくつか思い出してみてください。

その中に、食事のシーンはありますか？ 誕生日ケーキを家族で囲んだとき、実家で母の手料理を食べたとき……。心が温かくなる思い出があるはずです。

写真＝iStock.com／kumikomini ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kumikomini

私たちの人生の大切な場面にはいつも「食」があります。

食事の場は、私たちに多くの「交流」をもたらしてくれるのです。

実際、人との交流はオキシトシンの分泌を促します。このオキシトシンというホルモンには、情緒を安定させて心を癒やし、不安や痛みを軽減させる働きがあります。

食を通じて、人とのつながりを感じることが「食べる瞑想」の第一歩です。ぜひ積極的に、親しい人や身近な人との食事を楽しんでみてください。

■落ち着いて食事ができる平和な環境にも感謝

そして、一人で食事をするときでも、スマホやテレビを見ながらではなく、料理や食材にまつわる思い出を感じながら味わってみましょう。

さらに、食事ができる健康な体があることについても、幸せを感じてみましょう。

口や胃腸などが、健やかに消化活動を行ってくれること。

手で料理を作ったり、口に運んだりできること。

足で歩いて食材の買い物に出かけられること……。

これらすべてが幸せなことですよね。

また、落ち着いて食事ができる平和な環境にも感謝できます。

写真＝iStock.com／Kiwis ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Kiwis

紛争地帯に暮らす人々の中には、住む家を破壊され、食べ物や飲み水さえない人もいます。

繰り返します。

食事は、あなたに「快楽」ではなく「幸福」をもたらすものです。

ついつい忘れがちな「あたりまえの幸せ」について目を向けてみて、「快楽志向」から「幸福志向」へと考え方を切り替えていきましょう。

Work 「幸福志向」に切り替える瞑想 食べる前に、料理や食材を少しの間、眺めてみましょう。 食事ができる体や環境があることに感謝をして、「幸せ」と心の中でつぶやいてみましょう。 次に、目の前の料理や食材にまつわる過去の体験を思い出してみます。 多くの人に支えられてきたことを実感してみましょう。 そして一口分を取り、口に入れてゆっくり味わったら「ああ、幸せ」と心の中でつぶやいてみましょう。

■瞑想の真の目的は「集中」ではない

さて、ここまでワークを紹介しましたが、うまく実践できましたか？

私は講演会などでマインドフルネスについてお話しする機会が多くありますが、その中で、参加者に数分間の呼吸瞑想（連載第5回参照）を必ず実践してもらいます。

そしてその後、参加者に感想を求めると、よくこんな答えが返ってきます。

「うまく瞑想できませんでした」

多くの人が、瞑想をしている途中や終わった後に「できなかった」と自分の瞑想にダメ出しをしていたのです。おそらく、ずっと意識を集中することができたら「ちゃんと瞑想できた」と判断し、途中で意識がそれたら「うまく瞑想できなかった」と判断しているのでしょう。

ここまでのワークで、同じような思いを抱いた人もいるかもしれません。

しかし、瞑想は集中できなくても失敗ではありません。

なぜなら、瞑想は「気づき」のトレーニングであって、「無になる」トレーニングではないからです。「うまく瞑想できなかった」と悩んでいる人の多くは、ここを勘違いしています。

■集中できなくても、失敗ではない理由

私たちの脳には、背外側前頭前野(はいがいそくぜんとうぜんや)（DLPFC）という部位があります。これは脳の前頭前野にある領域で、集中力や注意力、問題解決力や自己コントロール力などの高度な機能を司っています。

そして、この背外側前頭前野は「注意を引き戻すとき」に活性化することがわかっています。

つまり、「自分の意識がどこにあるのかに気づいて戻す」ほうが、ただぼんやりと瞑想するよりも、はるかに脳にとってはいい影響があるわけです。

瞑想中にいつのまにか違うことをぼんやり考えてしまっても、途中で「あ、考え事していた」と我に返ったなら、それは「気づき」があったということ。

瞑想を実践するときは「考え事をしていたから失敗」なのではなく、「考え事をしている自分に気づき、我に返ったから成功」と考えるクセをつけましょう。

ここまでのワークも同様に「自分の意識がどこにあるのか」に気づくことが重要なので、うまく集中できなくてもがっかりする必要はありません。

もしどうしても自分にダメ出ししてしまうのであれば「今、私はダメ出ししている」と気づくことができれば大丈夫。こうすることでも、背外側前頭前野は活性化します。

■瞑想のポイントは「いかに気づけるか」

「評価や判断をしない形で、意図的に、今ここに意識を向けること」

山下明子『食べる瞑想』（三笠書房）

これは、マインドフルネスストレス低減法を開発したジョン・カバット・ジン博士が提唱するマインドフルネスの定義です。ここでいう評価や判断とは、物事を自分や誰かのものさしに当てはめて、レッテルを貼ることを指します。

私たちは生まれ育った環境や経験から、無意識のうちに多くの「色メガネ」を通して物事を見てしまっています。この色メガネは、自分では意識できないレベルにまで深く染みついているため、瞑想に対する考え方をすぐに変えることは難しいかもしれません。

しかし、私たちは、自分で自分にダメ出しをしていることに「意図的に気づく」ことはできるはずです。瞑想を実践するときは「意識を無にする」のではなく、「意識の居場所を明らかにする」ことを意識してみましょう。

うまく集中できなくても大丈夫。

集中できていない自分に気づけたあなたは、すでに「食べる瞑想」の大きな一歩を踏み出しています。

Work 意識の「おかえり」瞑想 ここまでのワークや以降のワークで、ふと別のことを考えてしまっている自分に気づいたら、一旦思考をストップします。 ゆっくりと深呼吸します。 我に返った自分に対して「おかえりなさい」と心の中でつぶやきましょう。 再度ワークに意識を向け、集中してみます。

----------

山下 明子（やました・あきこ）

医学博士

佐賀県生まれ。医療法人社団如水会今村病院副院長。脳神経内科医として6万人もの生活習慣病患者を診察し、「健康づくりを指導する専門家」として多くの信頼を集める。薬ばかりに頼るのではなく、一人ひとりが主体的に健康になれるよう、Well-being、マインドフルネス、栄養、運動、睡眠、脱依存、習慣化を組み合わせた多角的なアプローチを提唱。日本人間ドック学会専門医、日本抗加齢医学会専門医など、専門資格も多数。著書に『やせる呼吸』（二見書房）、『死ぬまで若々しく元気に生きるための賢い食べ方』（あさ出版）、『「やめられない」を「やめる」本』（小学館）などがある。

----------

（医学博士 山下 明子）