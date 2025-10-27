【セブン‐イレブン】中華まんが「全品20円引き」になる7日間　昭和の大ヒット商品も再登場

株式会社セブン‐イレブン･ジャパンは、「中華まん」全品を対象としたセールを、全国のセブン‐イレブンにて10月28日（火）より実施する。※販売期間：2025年10月28日(火)〜11月3日(月)の7日間限定、文中価格は全て税込表記

セブン‐イレブンの「中華まん」が全品20円引き

〈対象商品〉

◆じゃがまるくん(ポテト&ミート)

昭和の大ヒット商品「じゃがまるくん」が、令和バージョンとなって再登場。ホクホクのじゃがいもにバターの芳醇な香りが魅力の一品。ジュワッとあふれるひき肉の旨みをピリッとペッパーが引き締める。

・セール価格：128.52円

（通常価格:150.12円)

・販売エリア

全国

じゃがまるくん（ポテト＆ミート）

◆ふんわり×ごろっと 肉まん

熟成させた旨みの深い豚肉と玉ねぎ･筍のゴロゴロとした具材感が楽しめる一品。小麦粉の配合を見直し、米粉を加えることでよりふんわりとした生地に仕上げた。

・セール価格:146.88円

（通常価格:168.48円)

・販売エリア

全国

ふんわり×ごろっと 肉まん

◆もちふわ×とろ〜り ピザまん

ゴーダチーズを増量したことで、チーズの旨みと風味がアップ。トマトソースの甘みと雑味を抑え、チーズの味を引き立たせた、もちもち、ふわふわ食感のピザまん。

・セール価格:149.04円

（通常価格:170.64円)

・販売エリア

全国

もちふわ×とろ〜り ピザまん

◆ふわふわ×とろっと 濃厚ごまあんまん

ふわふわな生地で包んだ濃厚なごまあんまん。挽きたて、炒りたてのすりごまの香りが魅力。

・セール価格:139.32円

（通常価格:160.92円)

・販売エリア

近畿エリアを除く全国

ふわふわ×とろっと 濃厚ごまあんまん

◆もちふわ×つぶつぶ つぶあんまん

口どけの良さともっちり･ふんわりとした食感が特徴の生地で包んだあんまん。甘さ控えめ。小豆の風味を引き立てたつぶあんを使用。

・セール価格:118.80円

（通常価格:140.40円)

・販売エリア

近畿

もちふわ×つぶつぶ つぶあんまん

■もちもち×ずっしり 大入り豚まん

熟成させた豚肉を大きくカット。旨みたっぷりの中具を、米粉を配合したもちもち生地で包んだ食べ応えのある豚まん。

・セール価格:228.96円

（通常価格:250.56円)

・販売エリア

近畿エリアを除く全国

もちもち×ずっしり 大入り豚まん

■もっちり×ジューシー 特製豚まん

中具における肉の比率を見直し、ジューシー感と豚肉の旨みがアップ。もっちり食感と自然な甘みが感じられる生地が特徴の豚まん。

・セール価格:189円

※通常価格:210.60円

・販売エリア

近畿

もっちり×ジューシー 特製豚まん

※セブン‐イレブン標準価格(税抜)からの値引きとなる

※「エコだ値」値引きの対象商品は、「エコだ値」値引き後の価格(税抜)からの値引きとなる

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記

※他のクーポンとの併用付加

※写真はイメージ

※店舗によって価格が異なる場合あり

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名･規格が異なる場合あり

※在庫切れの場合あり

※情報は現時点。最新の情報はHPを確認