楽天カードは、楽天モバイルユーザーを対象に「楽天ゴールドカード」の初年度年会費が無料となるキャンペーンを開始した。期間は12月25日9時59分まで。

通常、楽天ゴールドカードの年会費は2200円だが、本キャンペーンを利用すると初年度分が無料になる。

対象となるのは、楽天モバイルの料金プラン「Rakuten最強プラン（データタイプ含む）」または「Rakuten最強U-NEXT」を契約しているユーザー。期間中に新たに楽天モバイルを契約した場合も対象となる。なお、楽天モバイルの利用開始と「楽天ゴールドカード」への申し込みの順序は問わない。

さらに「楽天ゴールドカード」への申し込みは、「楽天カード」からの切り替え（アップグレード）や、2枚目としての新規作成も対象となる。

楽天ゴールドカードは、100円につき1ポイントが貯まる基本特典に加え、利用可能枠が最大200万円に設定されている。国内空港ラウンジを年2回まで利用でき、ETCカードの年会費が無料となるなど、実質3000円相当の付帯サービスも含まれる。

また「楽天カードプレミアムプログラム」の対象カードでもあり、「楽天証券」の投信積立で0.75～1％のポイント進呈や、「楽天銀行」でのカード利用額引き落とし時に金利優遇プログラム「ボーナス金利」が適用される。これにより、普通預金金利が年0.23％となる。