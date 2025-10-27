【解説】トランプ大統領来日　高市首相が専用ヘリ同乗　岩田明子氏「2人の時間有効活用を」「安倍氏の思い出も重要」

東京都内各所は厳戒態勢となっていますが、トランプ大統領はこのあと日本に到着するということで、日程を見ていきます。

トランプ大統領はこのあと夜、天皇陛下と面会があります。

そして28日の午前に日米首脳会談があり、午後には横須賀基地の視察が計画されているということです。

そして、29日には韓国へ向けて出発するといったスケジュールになっています。

青井実キャスター：

まず信頼関係の構築が重要だと思うんですが、28日は重要なスケジュールですね。

SPキャスター 岩田明子氏：

会談あり、ランチあり、基地を視察ということで、この時間を有効活用してほしいですね、2人になる時間を。

青井実キャスター：

28日の横須賀基地への移動の際に、大統領専用ヘリコプター「マリーンワン」に高市首相が同乗する予定で、安倍首相もアメリカで同乗したものということで、距離を縮めるチャンスですね。

SPキャスター 岩田明子氏：

アメリカで安倍首相が「マリーンワン」に乗った時、トランプさんとも話をしましたし、娘婿のクシュナーさんとも話をして当時、TPPを抜けてしまったトランプさん、どうやって通商交渉をやっていこうかという大事な話をしたという思い出もあって、こういう思い出を随所随所で今回、共有する場面がありますので、これを差し込んでいくというところがとても大事なことになると思います。

宮司愛海キャスター：

それから、贈り物についても明らかになっています。まず、安倍元首相が生前使っていたゴルフクラブですとか、あとは被災地の石川・金沢市の金箔を使った金色に輝くゴルフボール。こういったものが贈られることが検討されているということですが、こうした贈り物も大きな一因になるのでしょうか。

SPキャスター 岩田明子氏：

ゴルフは安倍さんとトランプさんの共通の趣味で思い出がたくさんありますし、松山さんがマスターズで優勝した時にひと言メッセージを書いて安倍さんのところに手紙を送ることもあったぐらい共通項がありますから、ゴルフの話も少しされると良いかなと思います。