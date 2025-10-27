世界的大ヒットの日本発のアニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」に続き、人気漫画が原作のアニメ「チェンソーマン」の劇場版「チェンソーマン レゼ篇」も世界市場で大躍進している。

藤本タツキ原作、吉原達矢監督による「チェンソーマン レゼ篇」は日本では９月１９日に封切られ、これまでアジアを中心に世界４６か国・地域で劇場公開されていたが、先週末には北米などでも上映が開始され、２６日までに全世界興行収入が１億ドル（約１５３億円）を突破し、１億８００万ドル（約１６５億円）に達したことが分かった。

米芸能ニュースサイト「デッドライン」によると、先週末の北米での興収は１４７０万ドル（約２２億５０００万円）を記録。本作は現在、１００か国・地域以上で上映されている。

「チェンソーマン」は、悪魔ハンターの少年デンジを描くダークヒーローアクション。米津玄師によるテレビアニメ「チェンソーマン」のオープニングテーマ曲「ＫＩＣＫ ＢＡＣＫ」は、ビルボード・ジャパン・ホット・アニメーションで「鬼滅の刃」の「紅蓮華」を抜き、歴代最長となる１７週連続で１位を記録した。