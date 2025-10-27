華原朋美「保育園で1番背が高い」6歳息子との全身ショット公開「すっかり大きくなって」と反響続々
【モデルプレス＝2025/10/27】歌手の華原朋美が10月26日、自身のInstagramを更新。息子との全身ショットを公開した。
【写真】51歳歌手「保育園で1番背が高い」6歳息子との全身ショット
華原は6歳の息子とお出かけしたことを報告し、息子との親子ショットを投稿。息子のリクエストに応え「ケンタッキーデビュー」とつづり、商品を受け取る息子のソロショットも披露した。「＃こんなに大きくなったんだなぁって＃今は普通に手が繋げる＃保育園で1番背が高い」とハッシュタグを付け、息子の成長を明かしていた。
この投稿に、ファンからは「可愛い親子」「成長感じる後ろ姿」「すっかり大きくなって」といったコメントが寄せられている。
華原は2019年8月下旬に第1子となる男児を出産。2021年に芸能事務所「伝元」の代表を務める大野友洋氏と結婚し、翌年に離婚を発表した。（modelpress編集部）
◆華原朋美、親子ショット＆息子のソロショット披露
◆華原朋美の投稿に「成長感じる」と反響
