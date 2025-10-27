岩田剛典（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/27】映画「金髪」（11月21日公開）に出演する三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が10月27日、東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場／日比谷仲通りにて行われた「第38回東京国際映画祭（TIFF）」オープニングイベントのレッドカーペットに登場した。

◆岩田剛典、レッドカーペット登場


岩田は、アッシュヘアを立ち上げ、額を見せたスタイリングで登場。フレームのない知的な印象のメガネで、同作にちなんだ“金髪集団”を引き連れてクールな色気を放っていた。

◆岩田剛典主演「金髪」


日本独特のおかしな校則、教師のブラックな職場環境、暴走するSNSやネット報道という社会問題を背景に、大人になり切れない教師が、生徒たちの金髪デモに振り回されながらも成長（＝自分がおじさんであることを自覚）していく様を、皮肉と愚痴と笑いを交えて描く。

◆「第38回東京国際映画祭」


「東京から映画の可能性を発信し、多様な世界との交流に貢献する」というミッション（理念）のもと実施。10月27日から11月5日の10日間にわたって開催される。（modelpress編集部）

