¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/27¡ÛÍò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤ÈM!LK¤Îº´ÌîÍ¦ÅÍ¤¬26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£SNS¾å¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ëM!LK¤Î±öºêÂÀÃÒ¡Ê¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ë¥Î¤¬Åê¹Æ ÏÃÂêÊ¨Æ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¸ÀµÚ
M!LK¤Î¸ø¼°SNS¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ä¡¢Â¾¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥À¥ó¥¹¥³¥é¥ÜÆ°²è¤Ç±öºê¤¬·ã¤·¤¯¸µµ¤¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬SNS¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£23Æü¡¢º´Ìî¤Ï¡Ö¤¹¤²¤¨±öºêÂÀÃÒ¤ÎÍÙ¤Ã¤Æ¤ëÅê¹Æ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤ëÈà¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¤Þ¤¸¤ÇÉáÃÊ¤«¤éÊÑ¤Ê¤ä¤Ä¤ÇÌÇ¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë¿ä¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ËÍ¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¿ÍÎà¤Ç1ÈÖÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡×¤È±öºê¤ÎÉáÃÊ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¡ÖºòÆü¤Û¤ÜÅ°Ìë¤ÇÌÌÇò±öºê¥×¥í¤òÃµ¤·¤¿·ë²Ì¡¢Ìµ¸Â¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸·Áª¤·¤¿±öºê¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÆ°²è¤òËèÆü¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Èà¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë25Æü¤Ë¤Ï¡¢ÆóµÜ¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«ÌÀÆüµÞ¤ËµÙ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤é ±öºêÂçÃÒÊÂ¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Ñ¥·¥Ã¥·¥ç¥ó¤¢¤¬¤Ã¤¿¤ï¾Ð¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤È±öºê¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤Æ¤ªÃãÌÜ¤ËÅê¹Æ¡£Æ±Æü¡¢±öºê¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ÎX¤Ç¡Ö¤¨¡ªÆóµÜ¤µ¤ó¡ª¡ª¤³¤ì¤Ï¸½¼Â¤Ç¤¹¤«¡©¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¡Ö°ì½ï¤ËÍÙ¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡ª¡ª¾Ð ¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤â¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡ª¡ª by±öºêÂÀÃÒ¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
23Æü¤«¤é·ç¤«¤µ¤º±öºê¤ÎÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ëº´Ìî¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¹¤®¤ÆºÇ¹â¡×¡ÖËèÆü¸µµ¤¤â¤é¤¨¤ë¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼°¦¡×¡ÖÌ¥ÎÏ¤Ëµ¤¤Å¤¯¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö¼ûÍ×¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Öµ®½Å¤ÊÆ°²è¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬Â³¡¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆóµÜ¤Î¿è¤ÊÅê¹Æ¤Ë¤â¡Ö¿ä¤·¤¬¿ä¤·¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¿¡×¡Ö´¶·ã¡×¡ÖÍí¤ß¤¬´ò¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬ÏÃÂê¤ËÉÒ´¶¤ÊÆóµÜ¤¯¤ó¡×¡Ö¿¨¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ä¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ë¥Î¤¬Åê¹Æ ÏÃÂêÊ¨Æ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¸ÀµÚ
¢¡º´ÌîÍ¦ÅÍ¡õÆóµÜÏÂÌé¡¢Á´ÎÏ¥À¥ó¥¹ÏÃÂê¤Î±öºêÂÀÃÒ¤Ë¸ÀµÚ
¢¡ÆóµÜÏÂÌé¡õº´ÌîÍ¦ÅÍ¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶ÁÁê¼¡¤°
