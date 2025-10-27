「今日好き」伊藤愛依海、新ヘア披露に反響「雰囲気違う」「ビジュ爆発」
【モデルプレス＝2025/10/27】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していたギャル雑誌「egg」モデルの伊藤愛依海が10月26日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」24歳ギャル「雰囲気違う」新ヘアで印象ガラリ
伊藤は「水素トリートメント、レイヤーカットしてもらったよ」と、ヘアサロンを訪れたことを報告。艶のあるミディアムロングのレイヤーヘア姿を披露しており、短めのトップスからは美しいウエストものぞいている。また「まつぱしてからメイクの楽さとまつ毛の持ちが凄くて沼です」と、まつ毛パーマについてもつづっている。
この投稿に、ファンからは「雰囲気違う」「ビジュ爆発」「お洒落」「似合う」「かっこいい」「髪の毛ツヤツヤ」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。伊藤は「サムイ島編」に参加していた。（modelpress編集部）
◆伊藤愛依海、新ヘアスタイル披露
◆伊藤愛依海の投稿に反響
