高橋ひかる、膝上ミニで美脚際立つ「脚長すぎて憧れる」「コーデ真似したい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/27】女優の高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）が10月26日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ洗練された秋コーディネートを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】23歳女優「脚長すぎて憧れる」話題の膝上ミニスカ姿
高橋は「暖かくして寝てくださいね」とつづり、ジャケットに膝上のミニスカート、ロングソックスを合わせた大人可愛いスタイリングを投稿。ミニスカートから伸びる引き締まった美しい脚を披露している。
この投稿には「綺麗すぎる」「スタイル抜群」「上品で可愛い」「脚長すぎて憧れる」「コーデ真似したい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆高橋ひかる、美脚際立つ秋コーデ披露
◆高橋ひかるの美脚ショットに反響
