KISS OF LIFE、日本デビュー曲『Lucky』ティーザー公開！“日本カルチャー”溢れる世界観に注目

ガールズグループKISS OF LIFEの日本デビュー曲『Lucky』がついにベールを脱いだ。

【写真】KISS OF LIFE、議論を呼んだ“過激パフォ”

KISS OF LIFEは10月27日、日本公式SNSを通じて、1stミニアルバム『TOKYO MISSION START』のティーザー映像を公開した。

映像の中でメンバーたちは、ロカビリーファッション、ギャル風の学生、スーパーヒーロー、アーティストなど、日本文化を象徴するキャラクターを背景に、ガチャガチャやフォーチュンクッキーを開ける姿を披露。そこに新曲の音源が流れ、メンバーの魅力が際立つシーンが重なり、ファンの期待を一層高めた。

（画像提供＝S2エンターテインメント）KISS OF LIFE

これまでHIPで力強いサウンドで印象を残してきたKISS OF LIFEだが、新曲『Lucky』では軽快で叙情的なサウンドに合わせてグルーヴィーに踊る姿を見せ、洗練された感性とともに日本デビューアルバムへの期待をさらに高めている。

彼女たちにとって初の海外アルバムとなる『TOKYO MISSION START』には、オリジナルタイトル曲『Lucky』をはじめ、先行配信された『Sticky (Japanese Ver.)』『Midas Touch (Japanese Ver.)』『Shhh (Japanese Ver.)』、さらに『Nobody Knows (Remix)』『R.E.M (Remix)』などのヒット曲を新たに収録。多彩な魅力を詰め込んだ一枚となっている。

なお、KISS OF LIFEの日本デビューアルバム『TOKYO MISSION START』は、11月5日にリリースされる。

◇KISS OF LIFE プロフィール

長らく練習生として過ごしたJULIE（ジュリー）とNATTY（ナッティ）を中心に、歌手シム・シンの娘BELLE（ベル）、末っ子のHANEUL（ハヌル）で結成された多国籍ガールズグループ。オーディション番組『PRODUCE 101』や『アイドル学校』の参加者、イ・ヘインがプロデュースに参加している。2023年7月5日、1stミニアルバム『KISS OF LIFE』でデビュー。2024年の「第33回ソウル歌謡大賞」をはじめ、「第13回サークルチャートミュージックアワード」「HANTEO MUSIC AWARDS」「第21回韓国大衆音楽賞」など数多くの授賞式で表彰された。