ダイハツの「“軽”4人乗りクーペ」に反響多数！ 1リッターで「60km」走るに「燃費すごい」の声も！ 斬新「L字」ライト＆ツルツルボディ採用の「UFE-II」の凄さとは

リッター60kmを達成した未来志向の軽クーペに再脚光

軽自動車づくりを得意とするダイハツは、これまで東京モーターショーで数多くの挑戦的なコンセプトモデルを発表してきました。

その中でも2003年に登場した「UFE-II（ユーエフイー・ツー）」は、今なお語り継がれる異色の存在です。

リッター60km走る軽自動車「UFE-II」

軽自動車をはじめとした小さなクルマを得意とするダイハツは、これまでも東京モーターショーでさまざまな軽自動車のコンセプトカーを発表してきました。なかには、現代でも十分に通用するような先進的なコンセプトを持つモデルも少なくありません。

そのひとつが、2003年開催の「第37回東京モーターショー」に展示された「UFE-II（ユーエフイー・ツー）」です。UFEは“Ultra Fuel Economy（超低燃費）”の略。その名の通り、UFE-IIが目指したのは4人乗りで世界一の超低燃費の実現でした。10・15モードでなんと60km／Lという驚異の数値を達成したといいます。

この数値は、クルマの燃費を大きく左右する空力性能や軽量化を極限まで突き詰めたことで実現されました。ティアドロップ（涙滴）型のフォルムに、リアをスパッと切り落としたカットテールを組み合わせることで、当時世界最高レベルとなるCd値0.19を誇ります。

タイヤも空気抵抗を減らすために幅115mmという専用サイズを採用。車体にはアルミと樹脂を多用することで、車両重量をわずか570kgに抑えることに成功しています。

パワートレインには、新開発の660cc直列3気筒直噴ガソリンエンジンに2モーターとニッケル水素電池を組み合わせたハイブリッドシステムを搭載。当時としては極めて先進的な構成でした。

またUFE-IIは、単なる無機質な「燃費スペシャル」にとどまらず、ガルウィングドアを採用。4分割されたテールランプやリアタイヤをほぼ覆うスパッツなどのディテールが組み合わされ、未来感あふれるスタイリングを実現しています。そのデザインは今なお古さを感じさせず、もし現代に登場しても違和感はないでしょう。

インテリアを見ると、当時最先端だったステア・バイ・ワイヤ（ドライブ・バイ・ワイヤ）技術を採用。スイッチ類をセンターコントロール部に集中させることで機能性と操作性を高め、ダイハツではこの内装を「テクノ・コクピットを演出」と表現していました。

なお「UFE-II」という名前からもわかるように、シリーズには「UFE-I」と「UFE-III」も存在します。初代UFEは2001年、UFE-IIIは2005年にそれぞれ発表されました。

初代UFEはUFE-IIに比べるとより現実的なデザインで、今にも市販化できそうな雰囲気を持っていました。それでもCd値0.25、車重630kg、燃費55km／Lという高い性能を誇り、UFE-IIはそれをさらに上回る成果を示したことになります。

そして2005年に登場した「UFE-III」は、UFE-IIのコンセプトをさらに進化させたモデルです。Cd値0.168、車重440kg、燃費72km／Lという驚異的な数値を達成。前席1名＋後席2名という3人乗りレイアウトに加え、ドアとルーフがボンネットを支点に大きく上方へ開くキャノピードアを採用するなど、もはや市販化のイメージを超えた先進デザインを実現していました。

UFEシリーズはUFE-IIIを最後に姿を消しましたが、その開発で培われた技術は後に登場する「ミライース」などダイハツの低燃費モデルへと受け継がれていったと考えられます。

UFE-IIの流麗で独創的なフォルムや、ガルウィングドアによる未来的な演出は、発表から22年を経た今でも魅力的に映ります。軽自動車の価格が高騰する現代において、60km／Lという驚異の燃費やデザインの完成度は改めて注目を集めており、もし復活すれば「コペン」などのスペシャリティモデルとして話題を呼ぶ可能性もありそうです。

そんなUFE-IIに対し、SNSなどではさまざまな意見が寄せられています。

SNSでは、「これってクーペなの？」「斬新なデザイン」「なんでリアフェンダーあんな風にするのか？」といった驚きの声のほか、「ミラもこんな感じにならないかな」「おそるべし低燃費」といった称賛のコメントも寄せられています。

また、「数年前に1.3リッターで生産するって話があったけど、いつ実現するんだろう」と、市販化を望む声も見られ、22年を経た今もなおこのコンセプトカーの存在感が色あせていないことがうかがえます。