「絶対うまい」BBQの締めで焼く“有名菓子パン”→おいしそうで大反響「罪深い」「うらやまし…」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、まめた/3児のズボラ親父(@mameta_oyaji)さんの投稿です。家族や友人とのバーベキューはいい思い出になりますよね。食べ慣れたものも、火をおこして屋外で食べるとまた格別！まめたさん一家は、バーベキューの締めに“ミニスナックゴールド”を食べる習慣があるそう。「絶対うまい」といった反響が寄せられました。
特別に何かしたわけではないのに「絶対うまいやつ～」と確信が持てます！デニッシュ生地に、優しい甘みのアイシングが子どもたちにも人気のミニスナックゴールド。きっと炭火でカリッと焼き上げることでより美味しいのでしょうね。
バーベキューの締めは“ミニスナックゴールド”で決まり！
©mameta_oyaji
うちはバーベキューの締めに
ミニスナックゴールドをあぶって食べるという謎習慣があります
うまいのよ😇
はじめて炭買って火起こししました(≧∇≦)/楽しい😃
この投稿には「うわぁ…なんと罪深い食べ方を知らしめてしまったのですか…🤤」「炭で火起こししたのであぶるだなんてまた最高なことを…うらやまし…」といった羨望のコメントも寄せられていました。すぐ試そうにも難しいですが、次に機会がある際にはぜひとも試したいですね！バーベキューの締めのアイデアが素晴らしい投稿でした。
記事作成: minaduki23
（配信元: ママリ）