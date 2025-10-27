ヤクルトから育成ドラフト１位で指名された川崎総合科学高・小宮悠瞳（ゆめ）投手（１８）が２７日、“育成の星”を目指す決意した。川崎市内の同校で青木ＧＭ特別補佐らの指名あいさつを受けた１４３キロ左腕は、ソフトバンクの育成からメジャーリーガーとなったメッツ・千賀を目標に掲げ、「将来的には最多奪三振と最多勝を取ってみたい」と野望を語った。

小学５年で野球を始め、中学は軟式野球部に所属。中学３年で外野から投手に転向。高校入学時は１３０キロ程だった急速も１０キロ超まで上昇。強豪私学のような充実した環境でなくともプロのスカウトの目に留まるまでになった。「自分はクラブチームに入るわけでもなく、市立の中学、高校でずっと部活をやってきた。野球エリートと呼ばれる人たちには絶対に負けたくない」と、“雑草魂”を胸にはい上がるつもりだ。

４人兄弟の長男。家族に金銭的な負担をかけまいと進学はせず、育成契約でのプロ入りを決断した。「今まで迷惑を掛けた面もあったので、１年でも早く親に恩返しをしたい。家族を球場の一番いい席で自分の投げている姿を見てほしい」。孝行息子が夢をかなえるべく、まずは２ケタ番号を目指す。

▽青木ＧＭ特別補佐「伸びしろがまだまだすごくある。オリックスの田嶋みたいな感じになってくれれば。腕がしなる感じのイメージ」