40Âå¤¬¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¡ÖÏ·¤±¸«¤¨¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¡×4Áª¡£¡È¥Ç¥«ÌÜ¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¤Û¤É¡¢ÌÜ¤Ï¤¯¤Ü¤ó¤Ç¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤ë
¡¡ÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤¬¡¢¼Â¤ÏÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¸¶°ø¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤Î¥á¥¤¥¯¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼¤Î±óÆ£¹¬»Ò¤¬¡¢40Âå¤ËÂ¿¤¤¡ÖÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¡×¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò4¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡40Âå¤¬¤ä¤ê¤¬¤Á¤ÊÏ·¤±¸«¤¨¥¢¥¤¥á¥¤¥¯
¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡¡¡¥¯¥Ã¥¥êÂÀ¤á¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥ó
¡¡É®¼Ô¤¬»äÀ¸³è¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥¯¥Ã¥¥êÂÀ¤á¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¡£ÆÃ¤Ë¥ê¥¥Ã¥É¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ËÂ¿¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÜ¿¬Â¦¤ÇÄ·¤Í¾å¤²¤¿¤ê¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤½¤Î°õ¾Ý¤Ï¤è¤ê¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡20Âå¤Îº¢¤ÏÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´é¤Î°õ¾Ý¤ÎÊÑ²½¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸Å½¤¯¸«¤¨¤¿¤ê¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ë»÷¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥Ã¥¥êÂÀ¤á¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤â¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÂåÉ½³Ê¡£¿´Åö¤¿¤ê¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¸«Ä¾¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡º£¤Î40Âå¤ÎÀµ²ò¤Ï¡©
¡¡º£¤Ïºî¤ê¹þ¤Þ¤Ê¤¤¡¢È´¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥¹¥«¥é¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ò¾Ê¤¯¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ê¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯°Ê³°¤Î¥Þ¥¹¥«¥é¤ò»È¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¥é¥¤¥ó¤òÌÜ¤ÎºÝ¤ËºÙ¤¯Æþ¤ì¤¿¤ê¡¢ÌÜ¿¬Â¦¤À¤±¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Èº£¤Ã¤Ý¤¯¡¢¼ã¡¹¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Ñ¥¿¡¼¥ó¢¡¡¾å²¼¤Ë¥Þ¥¹¥«¥é¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤Þ¤ÄÌÓ
¡¡40Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Þ¤Ö¤¿¤Î¤¿¤ë¤ß¤Ê¤É¤Ç¡¢ÌÜ¤¬¾®¤µ¤¯¸«¤¨¡¢ÌÜ¥Â¥«¥é¤â¥À¥¦¥ó¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤âÌÜ¤òÂç¤¤¯°õ¾ÝÅª¤Ë¸«¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥¹¥«¥é¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤±¤ì¤É¡¢¾å²¼¤Ë¥Þ¥¹¥«¥é¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê½Å¤Í¤¿¤ê¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¥Þ¥¹¥«¥é¤òÁª¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤¬ÂÀ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤¬Ã»¤¯¸«¤¨¤Æ¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÌÜ¥Â¥«¥é¤¬¥À¥¦¥ó¤·¤Æ´éÁ´ÂÎ¤¬¤Ü¤ä¤±¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¡£¥Þ¥¹¥«¥é¤Ï¾å²¼¤Ë¤¿¤Ã¤×¤êÅÉ¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¿¥¤¥×¤â¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡º£¤Î40Âå¤ÎÀµ²ò¤Ï¡©
¡¡40Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤Î¥Ï¥ê¤¬½ù¡¹¤Ë¼º¤ï¤ì¡¢Ä«¤·¤Ã¤«¤ê¥«¡¼¥ë¤µ¤»¤Æ¤âÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢40Âå¤Ï¥«¡¼¥ëÎÏ¤È¥«¡¼¥ë¥¡¼¥×ÎÏ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¥Þ¥¹¥«¥é¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥í¥ó¥°¸ú²Ì¤ÈÀð¾õ¤Ë¤Õ¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ë¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¸ú²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÁª¤Ö¤È¡¢ÌÜ¸µ¤Î°õ¾Ý¤ò¹â¤á¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÉ¤êÊý¤â½ÅÍ×¤Ç¡¢·Ú¤¯¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥ª¥Õ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÎÌ¤òÄ´À°¤·¤Æ¤«¤é¾å²¼¤Î¤Þ¤ÄÌÓ¤ËÃúÇ«¤ËÅÉ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¥Ñ¥¿¡¼¥ó£¡¡±Æ¿§¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Î¥á¥¤¥ó»È¤¤
¡¡40Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Èè¤ì¤¿¤È¤¤Ê¤É¤ËÌÜ¤¬¤¯¤Ü¤ó¤Ç¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÜ¤Î²¼¤Î¥¯¥Þ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ÌÜ¸µ¤Î¤¯¤¹¤ß¤ä¤¯¤Ü¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤ä¥«¡¼¥¤Ê¤É±Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤òÁª¤Ö¤È¡¢ÌÜ¸µ¤ÎÇº¤ß¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£±Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò¹ÈÏ°Ï¤Ç»È¤¦¤Î¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡º£¤Î40Âå¤ÎÀµ²ò¤Ï¡©
¡¡¥À¥¦¥ó¤·¤¬¤Á¤ÊÌÜ¸µ¤ò¾¯¤·¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤Ë¸«¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤äÃ¸¤¤¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É¤ÎËÄÄ¥¿§¤ò¥á¥¤¥ó¥«¥é¡¼¤Ç»È¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥Ñ¡¼¥ëÆþ¤ê¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤È¡¢ÌÜ¸µ¤Ë¥Ï¥ê´¶¤Èµ±¤¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤¬½Ð¤Æ¡¢¤è¤ê¼ã¡¹¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡40Âå¤Ï¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤Î¤¿¤ë¤ß¤Ç¡¢Ê£¿ô¿§¤òÍÑ¤¤¤¿¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤é¡¢Ã±¿§¤Ç»Å¾å¤²¤ë¤È¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë¸«¤¨¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¼ã¡¹¤·¤¯¸«¤¨¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¡¡¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ä¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ÎÄù¤á¿§¤ÇÌÜ¤ò°Ï¤à
¡¡Ç¯¡¹¥À¥¦¥ó¤·¤¬¤Á¤ÊÌÜ¥Â¥«¥é¤ò¹â¤á¤¿¤¤¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ·ä´Ö¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¡¢ÌÜ¤Î¼þ¤ê¤ò¤°¤ë¤ê¤È¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¤Ç°Ï¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
