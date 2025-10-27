JRÅìÆüËÜ¡¢ÃÏÊý36Ï©Àþ¤ÇÀÖ»ú¡¡24Ç¯ÅÙ¡¢Áí³Û790²¯±ß
¡¡JRÅìÆüËÜ¤Ï27Æü¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¤ÃÏÊýÏ©Àþ¤Î2024Ç¯ÅÙ¤Î¼ý»Ù¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£³«¼¨¤·¤¿36Ï©Àþ71¶è´Ö¤ÎÁ´¤Æ¤ÇÀÖ»ú¤À¤Ã¤¿¡£³«¼¨¤·¤¿¶è´Ö¤Î±¿Í¢¼ýÆþ¤ÏÌó62²¯±ß¤Ç¡¢±¿¹Ô¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿±Ä¶ÈÈñÍÑ¤ÏÌó853²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£¼ýÆþ¤«¤éÈñÍÑ¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿ÀÖ»úÁí³Û¤ÏÌó790²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯ÅÙ¤è¤ê¤âÌó33²¯±ß¡¢¼ý»Ù¤¬°²½¤·¤¿¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¤ÇÀèÁ÷¤ê¤·¤¿ÀþÏ©¤Î½¤Á¶Èñ¤¬¤«¤µ¤ó¤À¡£
¡¡1¥¥íÅö¤¿¤ê¤Î1ÆüÊ¿¶Ñ¾èµÒ¿ô¡ÊÍ¢Á÷Ì©ÅÙ¡Ë¤¬2Àé¿ÍÌ¤Ëþ¤À¤Ã¤¿¶è´Ö¤òÂÐ¾Ý¤Ë½¸·×¤·¤¿¡£ÈñÍÑ¤Ë¤ÏºÒ³²Éüµì¤äÏ©ÀþÊÝ¼é¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¸å¤Î°ÜÆ°¼ûÍ×¤Î²óÉü¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡ÊË¬ÆüµÒ¡Ë¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê24¶è´Ö¤Ç¼ý»Ù¤¬²þÁ±¤·¤¿¡£°ìÊý47¶è´Ö¤Ç¤Ï°²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢JRÅì¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÃ»´üÅª¤ËÍøÍÑ¤¬²óÉü¤·¤Æ¤â¡¢¾¯»Ò²½¤ä¹âÎð²½¤ÇÄ¹´üÅª¤Ë¤Ï±¦¸ª²¼¤¬¤ê¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡±Ä¶ÈÈñÍÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë±¿Í¢¼ýÆþ¤Î³ä¹ç¤ò¼¨¤¹¡Ö¼ý»ÙÎ¨¡×¤¬ºÇ¤âÄã¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎ¦±©ÅìÀþ¤ÎÌÄ»Ò²¹Àô¡½ºÇ¾å´Ö¤Î0.4¡ó¡£100±ß²Ô¤°¤Î¤ËÈñÍÑ2Ëü2360±ß¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë·×»»¤À¡£ÀÖ»ú³Û¤¬ºÇÂç¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï±©±ÛÀþ¤ÎÂ¼¾å¡½Äá²¬´Ö¤ÎÌó55²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£