【中継】トランプ大統領「高市氏は友人の晋三の偉大な仲間で友人」日米に有益と初の首脳会談前に高評価は異例

トランプ大統領はまもなくエアフォースワンで日本に到着します。

28日には首脳会談が予定されていますが、トランプ大統領は高市首相をどう評価し、どう向き合うのでしょうか。

FNNワシントン支局・千田淳一支局長が中継でお伝えします。

トランプ大統領は27日午後、日本に向かって移動中の大統領専用機の中で取材に応じ、高市首相に言及しました。

アメリカ・トランプ大統領：

日本では素晴らしい友好関係を発表するだけだ。新首相との会談を楽しみにしている。彼女は友人の安倍晋三元首相の偉大な仲間で友人だった。

また、トランプ大統領は高市首相と安倍元首相は非常に親密で思想的にも近かったとも指摘していて、その関係が日米にとって有益になると語りました。

トランプ氏が初の会談を前に相手の首脳を高く評価するのは珍しく、1次政権時代と同様に強固な日米関係を築けるのではないか、そうした期待もあると思います。

――28日、高市首相は大統領専用ヘリのマリーンワンに同乗するとも伝えられているわけですが、それもアメリカ側の評価の表れなのでしょうか。

マリーンワンに乗るツーショットの姿は世界に発信されますので、時の大統領と一緒に乗りたいと希望する世界の首脳は少なくありません。最近では、トランプ氏が7月にイギリスを訪問した際にスターマー首相が同乗しました。その際、イギリスメディアは、マリーンワンに乗れたのはまれな名誉だと報じています。同乗が実現すれば、トランプ氏が日本を大切にしているんだという対外的に強いメッセージとなりそうです。

ただトランプ氏は、外遊先では必ず訪問国から成果を引き出す「ディール外交」を展開します。

高市氏に対しても貿易や防衛費などで高い要求を突きつけてくる可能性があり、トランプ氏のこうした要求にどう対応するのか注目です。