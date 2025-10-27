ワールドシリーズは1勝1敗で対戦場所をドジャー・スタジアムに移します。

第3戦に先発予定のブルージェイズのマックス・シャーザー投手は、前回の日本時間16日、ア・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に先発登板すると、5回に2アウトの場面で交代を命じられた際に“ノー”と声を荒らげ、シュナイダー監督の目の前でも怒りの形相で怒鳴り、追い返し交代を拒否していました。

試合後にシュナイダー監督から「彼に殺されるかと思ったよ」と言わしめるほど鬼気迫る形相をみせ、5回はランディ・アロザレーナ選手を空振り三振に仕留めていました。

そしてワールドシリーズ第3戦で先発登板するシャーザー投手。シュナイダー監督は前日会見で、「再び降板を告げに行く際のシャーザー投手のリアクションは想像できる？」の質問に「いいえ」と恐れ多さに笑いながら答えます。そして「彼は自身の状態や試合の流れ、対応や調整の仕方をよく理解しています。だから明日はマックスへのマウンド訪問は避けようと思います」とユーモア交え答えました。

シャーザー投手は2021年にドジャースに所属し、ポストシーズンも経験。豊富な経験があるシャーザー投手にシュナイダー監督は「我々は安心している。彼が状況や雰囲気、それに伴うプレッシャーを吸収し、競争モードに入り、球をコントロールできると確信している。マックスが慣れ親しんだフィールド、慣れ親しんだ舞台で投げる姿を見るのが楽しみだ」と話しました。