「ミャクミャクザク（GQ軍警ザク使用）受賞報告ポストしかしてませんでしたので、万博閉幕にともないまして今更ながら。」



【写真】背面から見たミャクミャクザク

こんなポストをされたのは、がんばすさん（@ganbasu3）。続けて以下もポストしました。



「7月のIBA模にて開催されたミャクミャクカラーコンペで金賞を頂きました。軍警ザクのニコイチ、クツは100均デコパーツ。塗料はクレオス「ベルベットカラー」を使用、艶消しで無駄に高級感。肩〜バックユニットがお気に入りです。」



投稿には「ミャクミャクザク」と名付けられた、鮮やかなブルーとレッドのガンプラ作品の写真が添えられています。



大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」をモチーフにした配色と、細部までこだわり抜かれた造形が印象的です。多くの反響が寄せられました。



「配色が完璧すぎて感動しました！」

「肩の目玉パーツの存在感がすごい」

「100均パーツとは思えないクオリティ！」

「ミャクミャクの世界観をザクで再現する発想が天才的」



制作されたがんばすさんにお話を伺いました。



――「ミャクミャクザク」制作のきっかけは？



「商品発表時に腰の丸いパーツを見て思いつき、春の大阪の別のコンペ用に出すつもりが間に合わず、その後、参加する展示会でベストマッチな内容の『ミャクミャクカラーコンペ』が発表されたため、改めて目指すことにしました」



――構想から完成までどのくらい時間がかかったのでしょうか？



「構想は早かったですが、着手再開は展示会2週間前、1週間前にミキシングが終わり、塗装開始は前日夜から当日朝までの徹夜仕上げです」



――靴の部分には100均デコパーツを使われたそうですね。



「100均のラインストーンシールの小を1周巻き付け、大を合間に挟みながらそれぞれランダムに位置決めして接着します。台に円形マスキングテープを貼って塗装します。ちなみに思いついたのは前日に万博方面行きの通勤電車で履いてる人を見たからです」



――塗装に使用されたクレオス「ベルベットカラー」の質感もとても印象的ですね。



「この塗料の艶消し仕上げは以前から多用していますが、希釈や塗り方に注意点のある塗料で、下手うつとクラック（ヒビ割れ）します。本作も赤部分で一部やらかしてますが、目玉部分なので丁度いい味かなと残してます」



――特にお気に入りだと挙げられている「肩〜バックユニット」について、どんな工夫を施されたのかお聞かせください！



「肩の球状と本来腰パーツの円形のくぼみがフィットするように最も注力しました。かつ、正面から見て円形に見えるように角度に気をつけています。背面からでも無駄にカッコいいシルエットになりました」



――「ミャクミャクカラーコンペ」で金賞を受賞されたときは？



「発表順番的に金or何も無しでしたので、名前を呼ばれてさすがにガッツポーズが出ました」



――今後、挑戦してみたいテーマがあれば教えてください！



「今回は万博、関西、コンペ、旬のキット、などあらゆる事象がハマりました。なかなか今回を超える物は難しいですが、普段の主戦場はSNSですので、今後も常に新しいモノで真面目に大喜利していきます」



万博の象徴・ミャクミャクの要素を、ガンプラの造形美とセンスで融合させた「ミャクミャクザク」。



細部までのこだわりが光る見応えたっぷりの作品でした。これからもがんばすさんのユーモアと技術が詰まった作品に注目です。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）