″素敵な横顔の表紙″京本大我主演ミュージカル「Once」特集、エンタプレスの表紙でファンの期待高まる
雑誌エンタプレスの公式Xが更新された。投稿では俳優の京本大我が主演するミュージカル「Once」の特集について発表した。エンタプレスは「今秋発売の「エンタプレス VOL.03」の表紙を紹介し、表紙はミュージカル「Once」より主演・京本大我さんの美しい横顔をお届けです！」と伝えた。
この投稿にファンからは「素敵な表紙だー」「素敵な横顔の表紙、ありがとうございます。」「もちろん予約させて頂きます」など歓喜のコメントが多く寄せられた。
この投稿にファンからは「素敵な表紙だー」「素敵な横顔の表紙、ありがとうございます。」「もちろん予約させて頂きます」など歓喜のコメントが多く寄せられた。
「エンタプレス VOL.03」今秋発売号— エンタプレス (@anfan000) October 26, 2025
表紙はミュージカル『Once』より
主演・京本大我さんの美しい横顔をお届けです！https://t.co/sP4csRYgbG
この秋、感動を生んだ舞台スペシャル！
★大千穐楽おめでとうございます！ステージレビュー
ミュージカル『Once』
『ANDO』B＆ZAI
★インタビュー… pic.twitter.com/HZPKA1hWGz