″素敵な横顔の表紙″京本大我主演ミュージカル「Once」特集、エンタプレスの表紙でファンの期待高まる
雑誌エンタプレスの公式Xが更新された。投稿では俳優の京本大我が主演するミュージカル「Once」の特集について発表した。エンタプレスは「今秋発売の「エンタプレス VOL.03」の表紙を紹介し、表紙はミュージカル「Once」より主演・京本大我さんの美しい横顔をお届けです！」と伝えた。

この投稿にファンからは「素敵な表紙だー」「素敵な横顔の表紙、ありがとうございます。」「もちろん予約させて頂きます」など歓喜のコメントが多く寄せられた。