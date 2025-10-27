ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 福岡・久留米市で建物火災 津福本町のMJアリーナ西側 約8分後にほ… 福岡・久留米市で建物火災 津福本町のMJアリーナ西側 約8分後にほぼ消火（10月27日午後2時43分ごろ発生） 福岡・久留米市で建物火災 津福本町のMJアリーナ西側 約8分後にほぼ消火（10月27日午後2時43分ごろ発生） 2025年10月27日 15時45分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県筑後地域消防指令センターによると、27日午後2時43分ごろ、久留米市津福本町（目標:MJアリーナ西側）で建物火災が発生した。同2時51分ににほぼ消火した。現在、残り火を確認している。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ソーラーパネルに潜むリスク 火災時には消火の妨げ 福岡・北九州市八幡西区の建物火災で消防車出動 金剛1丁目16番付近（10月27日午前11時20分ごろ） 福岡・大牟田市でランニング中の女性が男から体触られる 岬町の公園内でわいせつ事案 関連情報（BiZ PAGE＋） 埼玉, リハビリ, 徳島, 思いやり, ネジ, グループウェア, 静岡, 介護タクシー, 伊東市, ホテル