白洲迅、ドラマ「すべての恋が終わるとしても」での″メガネ姿″にファン熱狂！「イケメンすぎる」
テレビ朝日系ドラマ「すべての恋が終わるとしても」に出演中の俳優の白洲迅が自身のInstagramを更新し、ドラマの第3話について「今夜22:15から野北と郁子の出会いも描かれます。出会えてよかったと出会わなければよかったを同時に思う存在…ご覧くださいませ」と投稿。投稿では、白洲のメガネ姿のショットが多くのファンの心を惹きつけている。
この投稿にファンからは「この感情…わかってしまうなぁ 切なすぎる」「イケメンすぎる」「メガネ姿最高ですт т♡」「こういう雰囲気の迅くんいいですねぇ！」「かっこいいいい⸝⸝」「え、どタイプ」といった多くの反響が寄せられ、ファンからの歓喜のコメントが多く寄せらている。
白洲迅は、八王子市出身で、C.I.A.の元メンバーとしても知られ、タレントとしても活動中。妻は同じくタレントの竹内歩。
この投稿にファンからは「この感情…わかってしまうなぁ 切なすぎる」「イケメンすぎる」「メガネ姿最高ですт т♡」「こういう雰囲気の迅くんいいですねぇ！」「かっこいいいい⸝⸝」「え、どタイプ」といった多くの反響が寄せられ、ファンからの歓喜のコメントが多く寄せらている。
白洲迅は、八王子市出身で、C.I.A.の元メンバーとしても知られ、タレントとしても活動中。妻は同じくタレントの竹内歩。