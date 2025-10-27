堀琴音が姉・奈津佳とアフタヌーンティー 早口トーク全開でも「姉妹なんで聞き取れます笑」
堀琴音が自身のインスタグラムを更新。「久しぶりに姉とお出かけ」と記すと、奈津佳と2人でアフタヌーンティーを楽しんできたことを投稿した。
「2人とも早口すぎるけど、姉妹なんで聞き取れます笑」と、2人が交わす会話のスピード感を明かした堀。この日の事は奈津佳もインスタグラムに投稿していたが、そちらにも「2人して早口でフリートーク せっかちなので少しの時間も無駄にはできません」と記されており、「早口」が共通ワードとして登場していた。琴音は「楽しかったぁ」と振り返ると、最後に「そして姉よ、ごちそうさま」と感謝の言葉で投稿を締めくくった。その後にハッシュタグを添えて「#姉」「#3歳違い」と記していたが、これに対し奈津佳はコメント欄で「3歳違いw」と反応。琴音は「3つに間違いないよね？笑」と返信していたが、奈津佳は1992年7月生まれの33歳、琴音は96年3月生まれの29歳だ。またファンからは「お二人とも美しすぎます」「素敵な姉妹や!! 引き続き、堀姉妹 全力で応援します」「早口には見えんがのう。おっとりして見える」などの声が寄せられていた。メジャー大会「日本女子オープン」を制して通算3勝目を挙げた堀琴音。今季はこれまで28試合に参戦し23試合で予選を通過。メルセデス・ランキングは17位につけている。残す試合も少なくなってきた終盤戦。さらなるランクアップを目指す戦いが続く。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
