″上級ハニーセラピスト″で話題の小西真奈美、47歳の誕生日を祝う投稿にファン反響「これからも素敵な大人でいて」
俳優の小西真奈美が自身のInstagramを更新し、47歳の誕生日を迎えたことを報告した。
投稿では、「またひとつ、無事に年齢を重ねることが出来ました。ひとつ年齢を重ね、47歳になりました。いつも本当にありがとうございます」と感謝の気持ちを綴った。小西は昨年、蜂蜜療法家の上級資格を取得し、カウンセラーとしても活動を続けている。また、同投稿でオーストラリアの養蜂場に足を運んだ様子を写真と動画でシェアした。
この投稿には、ファンからは「同い年に見えません」「昔からファンでしたが、同級生だとは知りませんでした！」「お誕生日おめでと」「これからも綺麗で素敵な大人でいてください」「益々のご活躍を楽しみにしております！」といった温かいコメントが寄せられ、多くのファンが小西の誕生日を祝った。
