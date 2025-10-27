田代まさし、薬物検査結果「もちろん陰性です！」 心境つづる「また前を向いて歩いていける」
元タレントでアーティストの田代まさし（69）が27日、自身のインスタグラムを更新。薬物依存をテーマにした公演に参加し、心境をつづった。
【写真】田代まさし「もちろん陰性！」近況ショット
投稿で「今日は浅草公会堂でダルク創立40周年記念フォーラムに参加させて頂き薬物検査もして頂きました」「結果はもちろん陰性です！」と報告した。
続けて「今日は依存症と向き合う大切な仲間達と再会できて恩人の故,近藤恒雄さんとの思い出話も尽きず楽しく過ごせました」と伝え、「また前を向いて歩いていける、と確信できました」とつづった。
さらに「一日一日。これも僕の人生であります。出会えた皆さんに感謝です」と締めくくった。
田代は、覚せい剤取締法違反による逮捕・服役などを経て、現在はタレントやアーティスト活動を行っている。
【写真】田代まさし「もちろん陰性！」近況ショット
投稿で「今日は浅草公会堂でダルク創立40周年記念フォーラムに参加させて頂き薬物検査もして頂きました」「結果はもちろん陰性です！」と報告した。
続けて「今日は依存症と向き合う大切な仲間達と再会できて恩人の故,近藤恒雄さんとの思い出話も尽きず楽しく過ごせました」と伝え、「また前を向いて歩いていける、と確信できました」とつづった。
さらに「一日一日。これも僕の人生であります。出会えた皆さんに感謝です」と締めくくった。
田代は、覚せい剤取締法違反による逮捕・服役などを経て、現在はタレントやアーティスト活動を行っている。