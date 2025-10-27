【東京国際映画祭】のん、デコルテ全開のチューブトップドレス姿 吉永小百合とレッドカーペット登場
俳優・のん（32）、吉永小百合（80）が27日、東京ミッドタウン日比谷で行われた『第38回東京国際映画祭（TIFF）』のレッドカーペットに登場した。のんは美しいデコルテが映えるチューブトップドレス姿を披露。吉永とともにレッドカーペットでファンの歓声に応えた。
【全身ショット】美しい…紫の着物で登場した吉永小百合＆のんら
2人はオープニング作品を飾る『てっぺんの向こうにあなたがいる』に出演する。1975年5月16日、日本時間午後4時30分、女性として世界で初めてエベレスト登頂に成功した登山家・田部井淳子さんの半生を描くヒューマンドラマ。その歴史的快挙を含め、田部井さんの挑戦と軌跡をつづった著書『人生、山あり“時々”谷あり』を原案に映画化された。
TIFFは世界から監督や俳優、映画関係者などが集まるアジア最大級の国際映画祭。きょう27日から11月5日まで開催され、上映・出品作品数は184本となる。
162メートルのレッドカーペットには、ナビゲーターの瀧内公美、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）、北川景子、芳根京子、高橋海人（King ＆ Prince）、柴咲コウ、満島ひかり、鈴木京香、川口春奈、GENERATIONS、池田エライザ、吉井和哉など270人（予定）のゲストが参加する。
