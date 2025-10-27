¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡¡ÃçÎÉ¤·¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Î½éÂÐÌÌ¤Î¾×·â¸ì¤ë¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¤²á¤®¤Æ¡Ä¥À¥ó¥¹¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡¡ÖTravis¡¡Japan¡×¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ê26¡Ë¤¬27Æü¡¢·îÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÃçÎÉ¤·¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Î½éÂÐÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡ÖKing¡õPrince¡×¤Î郄¶¶³¤¿Í¡£郄¶¶¤È¤ÏÆ±¤¤Ç¯¤À¤È¤¤¤¦¾¾ÅÄ¤Ï¡ÖÆÃ¤ËÆÃÊÌ¤Ê¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢郄¶¶¤â¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¿Í¤Ç¤¹¡×¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡郄¶¶¤È¤Î½éÂÐÌÌ¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼þ¤ê¤¬Ç§¤á¤ëÈô¤Óµé¥ì¥Ù¥ë¤Î¼ÂÎÏ¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¾Ú¸À¡£¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡ÖNHK¤ÎÈÖÁÈ¤Ç³¤¿Í¤¬Æþ¾Þ¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥Ã¤È¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ´û¤Ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤È¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÀèÇÚ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÍÙ¤ë¡£²Î¤¦¤Ê¤ó¤Æ·ë¹½»þ´Ö¤â¤«¤«¤ëÃæ¡¢³¤¿Í¤Ï¥Ñ¥Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¥½¥í¶Ê¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÆÃÊÌÂÔ¶ø¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È²óÁÛ¡£
¡¡¡Ö¥´¥ê¥´¥ê¤ÎÀÖÀ¾¿Î¤¯¤ó¤Î¥ª¡¼¥ë±Ñ¸ì¤Î¶Ê¤ò¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ËÍÙ¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¼þ¤ê¤ËÀèÇÚ¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò°ìÈ¯¤Ç¡×¡£Âµ¤Ë¤¤¤¿ÀèÇÚ¤¿¤Á¤â¡Ö¤ä¤Ù¤¨¡¢³°¥¿¥ì¡Ê³°¹ñ¿Í¥¿¥ì¥ó¥È¡ËÍè¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×È¿±þ¤À¤Ã¤¿¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤Æ¡£¥¹¥¥ë¤â¤½¤¦¤À¤·¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¯¤Æ¡£¥À¥ó¥¹¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£郄¶¶¤ÏÆþ½êÁ°¤«¤é¡Ö¥À¥ó¥¹¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡Ö¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤À¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ´Á³Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÃ¸¡¹¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö±¿¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¶¯±¿¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢郄¶¶¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¢¤½¤ÎÊ¬·ë¹½¶ìÏ«¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£µÞ¤ËÁ°¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ê¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬Ç§¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤Æ¡£À¨¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸¬µõ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¶¶¤Î¼ÂÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÇ¼ÆÀ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö²ù¤·²á¤®¤Æ¡£¼¡¤Î¼ýÏ¿¤Î»þ¤Ë²¶¤â³¤¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ë¥½¥í¶Ê¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¡£Ä¾ÃÌÈ½¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£¤À¤¬¡Ö¤ªÁ°¤Ë¤ÏÌµÍý¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£