２０２３年に撮影されたメロディーさんの写真/FBI

（ＣＮＮ）米カリフォルニア州の学校関係者から９歳の少女が数カ月にわたり行方不明との通報を受け、当局が捜査を進めている。

通報を受けた当局がサンタバーバラ郡ロンポクにあるメロディー・バザードさんの自宅に駆け付けたところ、母親のアシュリーさんは在宅していたもののメロディーさんの姿は見当たらなかった。

当局は現在、母親がメロディーさんを乗せ、レンタカーでカリフォルニア州からネブラスカ州まで運転した理由と、メロディーさんがウィッグをかぶっていた理由について捜査を進めている。メロディーさんがウィッグをかぶっていた様子は今月初めに防犯カメラの映像が捉えていた。

捜査官によると、メロディーさんが最後に目撃された今月７日に一緒にいた人物は母親で、ネブラスカ州へのドライブ中だった。

しかし、メロディーさんの捜索中を通じて母親は一貫して「捜査に協力的ではない」という。

捜索は間もなく２週目に入ろうとしているが、メロディーさんの写真は数年前のものしかなく、母親も非協力的であることから、当局は限られた情報をもとに捜査を進めている。

そうした中、捜査官らは「重要な時期」を１０月初旬の３日間に絞り込んだ。

３日間の初日である今月７日、防犯カメラは、地毛を隠すためのウィッグらしきものを付け、スウェットのフードをかぶっているメロディーさんの姿を捉えていた。当局によると、この映像は地元のレンタカー会社で撮影されたものだという。

連邦捜査局（ＦＢＩ）はその後数日間にわたって母親が娘とともにネブラスカ州までドライブし、帰り道にカンザス州にも立ち寄ったとみている。

母親は１０日になって娘を連れずに自宅に戻ったという。これにより、メロディーさんが姿を消した時期が絞り込まれた。

サンタバーバラ郡の保安官事務所は、「現在、メロディーさんがこの３日間どこにいたのか、そして現在どこにいる可能性があるかを特定することに集中している」と述べた。

ＣＮＮ提携局ＫＳＢＹによると、メロディーさんの父親はメロディーさんが生後わずか６カ月の時にバイク事故で亡くなった。

保安官は情報提供を呼びかけている。