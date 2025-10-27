Aぇ! group佐野晶哉、レッドカーペットで次々ファンサ 個性派スーツ着こなす【第38回東京国際映画祭】
【モデルプレス＝2025/10/27】映画「トリツカレ男」（11月7日公開）に声優として出演するAぇ! groupの佐野晶哉が10月27日、東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場／日比谷仲通りにて行われた「第38回東京国際映画祭（TIFF）」オープニングイベントのレッドカーペットに登場した。
【写真】佐野晶哉、東京国際映画祭でファンサ炸裂
刺繍が個性的なブラックスーツを着こなした佐野は、レッドカーペットに集まった観客に向けてファンサービスを行いながら登場。同作に登場するハツカネズミのキャラクター・シエロ（声：柿澤勇人）のぬいぐるみとともに可愛らしくポージングを決める場面もあった。
何かを好きになると無我夢中になってしまう“トリツカレ男”ジュゼッペが、風船売りの女の子ペチカに恋をした。作家いしいしんじによる同名小説を原作に、ハートフルでちょっぴり切ない、ラブストーリー・ミュージカルが誕生。
「東京から映画の可能性を発信し、多様な世界との交流に貢献する」というミッション（理念）のもと実施。10月27日から11月5日の10日間にわたって開催される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】佐野晶哉、東京国際映画祭でファンサ炸裂
◆佐野晶哉、レッドカーペット登場
刺繍が個性的なブラックスーツを着こなした佐野は、レッドカーペットに集まった観客に向けてファンサービスを行いながら登場。同作に登場するハツカネズミのキャラクター・シエロ（声：柿澤勇人）のぬいぐるみとともに可愛らしくポージングを決める場面もあった。
◆佐野晶哉が主人公声優「トリツカレ男」
何かを好きになると無我夢中になってしまう“トリツカレ男”ジュゼッペが、風船売りの女の子ペチカに恋をした。作家いしいしんじによる同名小説を原作に、ハートフルでちょっぴり切ない、ラブストーリー・ミュージカルが誕生。
◆「第38回東京国際映画祭」
「東京から映画の可能性を発信し、多様な世界との交流に貢献する」というミッション（理念）のもと実施。10月27日から11月5日の10日間にわたって開催される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】