なにわ男子・大西流星「らんま1/2」早乙女乱馬のコスプレ姿が話題「クオリティ高い」「似合いすぎてびっくり」
【モデルプレス＝2025/10/27】なにわ男子の公式Instagramが10月26日に更新された。メンバーの大西流星のハロウィンコスプレショットを公開し、ファンから絶賛の声が寄せられている。
【写真】なにわ男子メンバー「骨格そっくり」「表情まで乱馬そのもの」衝撃のコスプレ姿
投稿では「Happy Halloween」と題し、人気アニメ「らんま1/2」の早乙女乱馬に扮した大西のコスプレ姿が公開された。赤いチャイナ服に黒帯、みつあみヘアーまで完璧に再現した大西は「作品の世界観が大好きで、撮影の時間もとても幸せでした」「絶対に水をかけないでください」とキャラクターにちなんだコメントを添えている。
現在なにわ男子は「＃なにハロ2025」としてメンバーのコスプレ姿を公開中。現在大西のほか、西畑大吾が人気漫画「鬼滅の刃」の主人公・竈門炭治郎、長尾謙杜が人気漫画「HUNTER×HUNTER」のキャラクター・クロロ＝ルシルフルに変身した姿が投稿されている。
この投稿には「似合いすぎてびっくり」「本物みたい」「クオリティ高い」「骨格そっくり」「再現度が神」「表情まで乱馬そのもの」「ハロウィン優勝」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆大西流星、ハロウィンコスプレを公開
◆大西流星、コスプレ完成度の高さにファン驚き
