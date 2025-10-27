ATEEZ・MINGI（ミンギ）、SEONGHWA（ソンファ）と共通する活動への考え方 前向きに進むための「小さな幸せ」語る【連載Vol.6】
【モデルプレス＝2025/10/27】9月17日にJAPAN 2ND FULL ALBUM「Ashes to Light（読み：アッシズトゥーライト）」をリリースした8人組ボーイズグループ・ATEEZ（エイティーズ）にモデルプレスがインタビュー。連載第6回はMINGI（ミンギ／26）。
【写真】韓国8人組ボーイズグループ、来日時に直撃
ATEEZは2018年10月に韓国デビュー。米「Billboard 200」での1位や英「オフィシャルアルバムチャート」2位ランクイン、米最大級の音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival」（2024年）へのK-POPボーイズグループ史上初出演など世界的な人気を博している彼らは、2025年7月には8人全員で所属事務所との7年の再契約を果たし、大きな話題を呼んだ。
モデルプレスでは、「Into the A to Z」（2021年3月リリース）以来、約4年6ヶ月ぶりとなるJAPAN 2ND FULL ALBUM「Ashes to Light」をリリースした彼らにインタビューを実施。ソロインタビューでは、アルバムタイトルに込められた“困難からの新たな希望”という意味にちなみ、自身が困難を抱えた経験をどのように乗り越えてきたか、さらに数々の夢を叶えてきた彼らの「夢を叶える秘訣」に迫る。
― 今回のアルバムのタイトルには「困難からの新たな希望」という意味が込められていると伺いましたが、ご自身がこれまでの活動の中で困難を感じた時期、そしてその時に救われたメンバーからの言葉やグループの結束力を感じた瞬間があれば教えてください。
MINGI：毎回、その都度困難だと思ってしまうと、さらにもっと大変になってしまうと思うんです。そして時間が経つと解決できる部分もありますので「時間が薬」だと思います。
― 先ほどSEONGHWA（ソンファ）さんも同じように「あまり大変だと思わないようにしている」というお話をされていました。
MINGI：SEONGHWAさんはオールドメンバーですから。あ、すみません。冗談です（笑）。
― 大変だと思わず前向きに進むために大切にしている考え方や原動力はあるのでしょうか？
MINGI：原動力と言ってしまうとあまりにも大袈裟になってしまう気がするのですが、ファンの皆さんにもよく言っていることがあります。あまり大きなことを望んでしまうと、それが叶わなかった時に、虚脱感が大きくなってしまうと思うので、できれば小さいことにフォーカスを当てて何かすれば、それが動機づけになると思います。だから、あまり大きなことを期待しすぎるとプレッシャーになってしまうので、小さな幸せを探すように努力してほしい。小さな幸せを見つけられれば、またそれと同じくらいの幸せを手に入れられると思います。
― MINGIさんにとっての「小さな幸せ」はなんですか？
MINGI：えー？うーんと…。スパやサウナは日本式と韓国式で違うと思うんですが、僕は韓国式のサウナに行くことが幸せです。でも温泉もめっちゃ好きです。
― そうなんですね！日本ですでに行かれましたか？
MINGI：箱根に行きました。めっちゃ楽しかったです。
― 前向きに進んでこられたからこそMINGIさんは数々の大きなステージに立ち、夢を叶えていると思いますが、同じように夢を追いかけているモデルプレス読者の方々に向けて、MINGIさんが考える「夢を叶える秘訣」を教えてください。
MINGI：自分がしたいと思えることがどれくらいあるのかを考えることです。何かを叶えるためには別のことに使う時間を諦めなければいけないですよね。だから諦められるほどの覚悟を持っているのか、心構えがあるのかが大事だと思います。もしその心構えがあるのであれば、失敗してもいいと思うんです。全員が成功するとは限らないので、心構えさえあれば、やってみて失敗してもいいと思います。
それで、もし少しでも不安があったり心配があったりしたら、他のことをあれこれたくさんやってみるといいんじゃないかとよくアドバイスをしています。例えば、水を作る仕事をしたいと思っていた人がいたとします。水を作ろうと思っていたんですけれども、後になったら（ペットボトルの）蓋を作る仕事をしていたということもあり得ますよね。決してそれは失敗したとは言えないですし、それでもいいと思うんです。「もうこれだけしかやらない」と思わずに、様々な経験をして多様な考え方を持ってほしいと最近は思っています。
― 表現がとても詩的ですね。
MINGI：（得意げにペンを動かす身振りをしながら笑顔で）作詞をしているので！
― とても素敵な言葉に心を打たれる読者の方も多いと思います。最後に、ATEEZさんは先日発表された再契約も大変話題となりましたが、これから先も活動をともに続けていくメンバー7人に、今この場にいらっしゃらないからこそ伝えられるメッセージをお願いします！
MINGI：僕たち全員で今のATEEZに安住することなく、満足することなく、新しいものを追いかけていけるような歌手になりたいと思っています。そんな考えを持って今努力をしているところですので、これからの7年、僕にとってもメンバーにとっても誇れるような、そんな時間を作りたいと思って頑張っています。
― ありがとうございました！
JAPAN 2ND FULL ALBUM「Ashes to Light」は、これまでリリースされたシングルの表題曲「NOT OKAY」「Birthday」、それぞれの作品に収録されている「Days」「Forevermore」の4曲に加えて、今回のアルバムのために新録された5曲「Ash」「12 Midnight」「Tippy Toes」「FACE」「Crescendo」を含む計9曲が収録されている。なお、2025年7月より韓国、米国、日本へと続くワールドツアー「ATEEZ 2025 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY] 」を開催しており、日本公演は10月22日・23日に神戸・GLION ARENA KOBEにてフィナーレを迎えた。（modelpress編集部）
生年月日：1999年8月9日
