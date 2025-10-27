ATEEZ・SAN（サン）悩む時も「僕のそばにメンバーたちがいます」力になった言葉とは 活躍を続ける上で大事な1つの考え【連載Vol.5】
【モデルプレス＝2025/10/27】9月17日にJAPAN 2ND FULL ALBUM「Ashes to Light（読み：アッシズトゥーライト）」をリリースした8人組ボーイズグループ・ATEEZ（エイティーズ）にモデルプレスがインタビュー。連載第5回はSAN（サン／26）。
ATEEZは2018年10月に韓国デビュー。米「Billboard 200」での1位や英「オフィシャルアルバムチャート」2位ランクイン、米最大級の音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival」（2024年）へのK-POPボーイズグループ史上初出演など世界的な人気を博している彼らは、2025年7月には8人全員で所属事務所との7年の再契約を果たし、大きな話題を呼んだ。
モデルプレスでは、「Into the A to Z」（2021年3月リリース）以来、約4年6ヶ月ぶりとなるJAPAN 2ND FULL ALBUM「Ashes to Light」をリリースした彼らにインタビューを実施。ソロインタビューでは、アルバムタイトルに込められた“困難からの新たな希望”という意味にちなみ、自身が困難を抱えた経験をどのように乗り越えてきたか、さらに数々の夢を叶えてきた彼らの「夢を叶える秘訣」に迫る。
― 今回のアルバムのタイトルには「困難からの新たな希望」という意味が込められていると伺いましたが、ご自身がこれまでの活動の中で困難を感じた時期はありましたか？
SAN：（日本語で）僕には（そういった時期は）マジでないです。悩む時はたくさんありますけど、その時は僕のそばにメンバーたちがいますから、僕は全然大変じゃなかったです。
― 悩んでいる時、特に声をかけてくれたメンバーはいらっしゃいましたか？印象的な言葉があれば教えてください。
SAN：全てのメンバーです。「SANくんなら大丈夫」「SANくん、君は全部できます」「僕たちは君を信じています」そんな言葉がたくさん力になりました。
― とても心強いですね。そのように大変ではないと思えた、活動を続けてこられた原動力は他にもありますか？
SAN：やっぱりファンの皆さん。ATINYのおかげで僕は全部できると思います。
― モデルプレスには夢を追いかけている読者の方々がたくさんいらっしゃるんですが、SANさんがこれまでご活躍されてきた経験を踏まえて考える「夢を叶える秘訣」を教えてください。
SAN：自分自身を信じる心だと思います。「僕は全部できる」今もそんな考えを持って進んでいます。
― ずっとその言葉を胸に活躍を続けられているんですね。なかには夢を追いかける中で自分を信じられなくなってしまう、自信を失ってしまう人もいると思うんですが、そういった方にSANさんならどんなアドバイスを送りますか？
SAN：「みんなみんな、全部大切な人です。全部できます。自分自身を信じてください」と話したいです。
― その言葉に元気づけられる方も多いと思います！
SAN：（満面の笑みで）よかったです。
― ATEEZさんは先日発表された再契約も大変話題となりました。本当におめでとうございます！
SAN：ありがとうございます！
― これから先も活動をともに続けていくメンバー7人に、今この場にいらっしゃらないからこそ伝えられるメッセージをお願いします。
SAN：色々な思い出をたくさん作りましょう。もっとメンバーたちと一緒に大切な思い出をたくさん作りたいです。もう家族ですから。（デビューから）14年後に「あの時本当に幸せだったよね」と話せる思い出を作りたいです。
― ありがとうございました！
JAPAN 2ND FULL ALBUM「Ashes to Light」は、これまでリリースされたシングルの表題曲「NOT OKAY」「Birthday」、それぞれの作品に収録されている「Days」「Forevermore」の4曲に加えて、今回のアルバムのために新録された5曲「Ash」「12 Midnight」「Tippy Toes」「FACE」「Crescendo」を含む計9曲が収録されている。なお、2025年7月より韓国、米国、日本へと続くワールドツアー「ATEEZ 2025 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY] 」を開催しており、日本公演は10月22日・23日に神戸・GLION ARENA KOBEにてフィナーレを迎えた。（modelpress編集部）
生年月日：1999年7月10日
