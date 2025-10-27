元テレ東・大橋未歩アナが「東京国際映画祭」に ドレスアップ姿で登場
【モデルプレス＝2025/10/27】アニメーション映画「無名の人生」（公開中）に声優として出演している元テレビ東京の大橋未歩アナウンサーが10月27日、東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場／日比谷仲通りにて行われた「第38回東京国際映画祭（TIFF）」オープニングイベントのレッドカーペットに登場した。
【写真】元テレ東美人アナが東京国際映画祭に ドレスアップ姿披露
◆大橋未歩アナ、レッドカーペット登場
大橋アナは、グラデーションが美しいドレスに身を包んで登場。レッドリップが美しいメイクアップ姿を披露した。
◆アニメーション映画「無名の人生」
東北の団地にひっそりと暮らすいじめられっ子の孤独な少年が、ある転校生と出会い、かつての父親の背中を追ってアイドルを目指すところから始まる物語。生まれてから死ぬまでに蔑称や源氏名など、いくつもの呼称で呼ばれた主人公の波乱に満ちた100年の生涯を、高齢ドライバーや芸能界の闇、若年層の不詳の死、戦争など、今まさに我々が直面する数々のセンセーショナルな社会問題を背景に全10章で描き切る。
◆「第38回東京国際映画祭」
「東京から映画の可能性を発信し、多様な世界との交流に貢献する」というミッション（理念）のもと実施。10月27日から11月5日の10日間にわたって開催される。（modelpress編集部）
