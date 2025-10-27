妻に無関心な夫は問題だけど、妻に興味がありすぎる夫も息がつまる。一見愛情に見える行為も行き過ぎると束縛に感じてしまうし…。今回は、「束縛夫」が登場する3作品をご紹介します。どこまでが愛でどこからが束縛なの…？夢を諦めるのが結婚の条件…「自分だけに夢中になってほしい」夫自分だけを見てほしいから妻の趣味を奪った男。その代わりめいっぱい尽くしてくれるみたい。一見ロマンチストっぽくも見えますが、これはどうなの…!?

・「僕以外に夢中になって欲しくない。君の夢もすべて欲しい」 私だったら、こんなことを言われた時点で逃げ出したくなります。



・支配欲の塊にしか見えない。 これじゃあ、奥さんの人権を尊重していないのと同じ。



・この夫は、何もできない人をそばに置いて優位に立つことだけが目的だったってことでしょうか？



・全ての仕事を夫に取り上げられ、何もさせてもらえない。外に出るにも、厳しく締め付けられる。息をするのも苦しい。こんな雁字搦めな生活は、地獄です。出来なくても挑戦させてくれれば、掃除や洗濯だけでも。それなのに、練習もさせてもらえない。これでは生きながら死んでいるようなもの。



・束縛したがる男は相手が自分の思い通りにならないと苛立つ。 相手の関心を自分だけに向けたがる。ただの依存だが。



夫の甘やかしも度を越えると妻の存在意義を奪ってしまうのかも。人間って誰かの役に立ちたい欲求がありますものね。次の話は…？「理想の妻」を求める男と結婚した友だちに異変!?あんなに幸せそうな友だち…なぜ嫌な予感がするんだろう。それからしばらくして…激甘スパダリと結婚しラブラブだった友人が、夫以外の人と連絡を絶ってしまった。しかも再会したら激やせ。本人は「幸せ」って言うけれど、これって危険な兆候では…!?

・こうなるともう洗脳だよね。やられてる方は気づかないんだよなあ。



・この男にとっては妻と言いながらその実ペットより下じゃないのかな。



・自分しか話せる人間が居ない状況を作って洗脳していくんだろうな。



・度に甘やかしたがる人って、まず相手の人格を認めてない。あくまで「所有物として大事にする」のだから、「人間面」すると怒り出す。



・ちゃんと自分を取り戻せるといいけど…。



・妻や友人知人、或いは親でさえも欺いて思い通りにコントロール出来ていることに全能感を感じて酔っているのでしょうね。

妻を甘やかす夫の真意は、自分だけを信じさせてコントロールすること。つまり、ある意味洗脳…甘やかしてもらえると思っていたらいつの間にか地獄にいたという状況は恐ろしいですね。漫画「完璧夫と結婚したはずなのに」次の話は…？毎日妻のスマホをチェック!? 夫の行動は単なる「過保護」なの？行動をチェックしたり進路に厳しく口出ししたり、夫がしていることは表向きは妻と娘を心配するあまりの「過保護」な行動かもしれませんが…読者の意見は？

・旦那の監視っておかしいと思うけど嫁が嫌々やってるわけじゃなかったらウチはそういう家庭だから仕方ないって納得して反抗期にならなかったんじゃない？



・過保護？ 過干渉でしょ？ もっと正確に言えば無意味な行動監視。



・過保護違う。過干渉。相手を信用しないから監視したがんの。信用しないのは自分が嘘つくタイプだから。毒親と同じ思考回路。支配したいだけ。



・奥さんもう完全に麻痺しちゃってるな…夫から支配されてるだけ。決して理想的な生活ではないよ。むしろ束縛されてる。



・『夫の希望で専業主婦になった』って、夫は妻子を支配したいだけ！ 夫は過保護なんだって、良いように思いたいだけでしょ？



・いつも夫の言うことは正しいって言っちゃってる時点で完全に奥さんは旦那に洗脳されてるよな。お付き合いしてる時には何も疑問点は無かったんだろうか？



・必死に正常性バイアス働いちゃってるなぁ…家にちゃんと必要なお金は入れてるし暴言暴力もないからなかなか問題化するのは難しい案件。



愛情からくる過保護と違い、夫の行動は家族を支配したいという欲求からくる過干渉だと指摘する声が届いていました。実際に同じ状況に陥った時、愛情か束縛か見分けるのは難しそうですね。漫画「家族を監視する夫」(ギー子)