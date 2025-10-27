

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月23日から24日の決算発表を経て27日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<6629> Ｔホライゾン 東Ｓ +16.86 10/24 上期 黒転

<7646> ＰＬＡＮＴ 東Ｓ +14.62 10/24 本決算 7.93

<9029> ヒガシＨＤ 東Ｓ +12.43 10/24 上期 65.30

<7422> 東邦レマック 東Ｓ +1.99 10/24 3Q 赤転

<7175> 今村証券 東Ｓ +1.40 10/24 上期 -15.25



<9701> 会舘 東Ｓ +0.63 10/24 上期 13.99



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした27日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

