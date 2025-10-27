

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の10月23日から24日の決算発表を経て27日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<4519> 中外薬 東Ｐ -5.13 10/24 3Q 2.48

<8595> ジャフコＧ 東Ｐ -4.14 10/24 上期 -52.20

<4063> 信越化 東Ｐ -3.57 10/24 上期 -17.07

<2804> ブルドック 東Ｐ -1.78 10/24 上期 227.94

<8892> エスコン 東Ｐ -0.67 10/24 上期 -9.57



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした27日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。

「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

