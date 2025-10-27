決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】引け後 … キヤノンＭＪ、岩井コスモ、キヤノン電 (10月24日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の10月23日から24日の決算発表を経て27日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<8060> キヤノンＭＪ 東Ｐ +7.78 10/24 3Q 6.08
<4973> 日本高純度 東Ｐ +5.82 10/24 上期 5.29
<8707> 岩井コスモ 東Ｐ +2.14 10/24 上期 25.66
<7739> キヤノン電 東Ｐ +0.89 10/24 3Q -10.71
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした27日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース