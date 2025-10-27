―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の10月23日から24日の決算発表を経て27日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<8060> キヤノンＭＪ 　東Ｐ　　 +7.78 　 10/24　　　3Q　　　　6.08
<4973> 日本高純度 　　東Ｐ　　 +5.82 　 10/24　　上期　　　　5.29
<8707> 岩井コスモ 　　東Ｐ　　 +2.14 　 10/24　　上期　　　 25.66
<7739> キヤノン電 　　東Ｐ　　 +0.89 　 10/24　　　3Q　　　-10.71

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした27日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース