■これまでのあらすじ

結婚の報告のため帰省した凛。しかし、父と海外赴任の話を出した瞬間、母の表情が一変する。説得もむなしく反対され、落ち込む凛に寄り添う彼は共に渡米したいと願うが、それは寂しさではなく、凛の夢を知っているからだった。かつて海外で暮らすことを夢見た凛は、祖母の病で不安定になった母を支えるため、その夢を手放した。黙って結婚を決めたのは、「いい子すぎる」と言われた叔母の言葉が心に残っていたからかもしれない。それでも今は、母のためではなく自分のために生きたいと思っている。一方で、娘の結婚報告を思い返す母は、親を軽く見ていると感じ、いまだ怒りを抑えきれずにいた。



■娘は結婚を甘く見過ぎている

■黙って結婚を決めた娘…同僚の反応は？■「可愛い」って言われても嬉しくなんかない■「賢いから大丈夫」なんて…みんな簡単に言うけれど離婚した夫は子どもができた途端、すっかり変わってしまいました。そんなときに頼れるのは、親と仕事だけ――。だからこそ、母は娘が結婚を甘く見ているのではないかと感じ、どうにかして現実を分からせなければと思っています。同僚たちは「凛ちゃんは賢いから大丈夫よ」と軽く言いますが、母にはそれが余計に不安でした。賢いからこそ、大切なことを見落としてしまう。そう考えた母は、ついに凛の結婚相手と直接向き合う決意をするのでした。(福々ちえ)