第３８回東京国際映画祭（１１月５日まで）が２７日、東京・日比谷で開幕した。オープニングイベントとなるレッドカーペットには、女優・吉永小百合（８０）がトップバッターで登場した。

４日後に公開を控える主演映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（阪本順治監督、３１日公開）が同映画祭オープニング作品であることから、今回の出席が決定。１２４本目の映画「てっぺん―」では、女性として世界で初めてエベレスト登頂に成功した登山家・田部井淳子さんの半生を演じている。

これにちなみ、和装で登場した吉永の帯には表に田部井さん、裏にエベレストの写真が使われた。日比谷仲通りを阪本監督、共演したのんと３人で練り歩いた吉永は「東京国際映画祭は３３年ぶりです」とあいさつ。華やかなオーラだけでなく、この日のためにつくられた斬新なデザインの帯に、集まった多くの人々の目は釘付けになっていた。

吉永の帯には「このレッドカーペットを田部井さんと一緒に歩きたい」という思いが込められているという。夜はオープニング上映前の舞台あいさつに登壇する予定。

吉永の主演作が東京国際の開幕を飾るのは、第５回（９２年）の「天国の大罪」以来、３３年ぶり。第１４回（０１年）には特別招待作「千年の恋 ひかる源氏物語」で舞台あいさつに立っており、それ以降も数回の来場歴がある。今回、東京国際映画祭は長年の映画界への貢献をたたえ、吉永に特別功労賞を贈ることを決めている。